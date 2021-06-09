Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yol haritasını belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere törer örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın daha hızlı yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte Kırgızistan'a her türlü destek vermeye devam edecektir.
Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ticari ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde gözden geçirdik. Geçtiğimiz yıl salgına rağmen önemli bir düşüş yaşanmadı. 1 Milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu aşikardır. Atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Yatırımların geliştirilmesi konusunda aynı hissiyatı taşımaktan memnuniyet duyuyorum. Attığımız adımlarda Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini arttıracağız.
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov:
Başarılı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için Kırgızistan hazırdır. Kırgızistan, Türkiye’nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor.