Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yeni paket geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İl kongrelerimizi salgın şartları sebebiyle canlı bağlantıyla gerçekleştirmekten elbette memnun değiliz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde başka bir çare olmadığı için süreci bu şekilden nihayete erdireceğiz. En kısa sürede vatandaşlarımızla ve teşkilatımızla kucaklaşmayı diliyoruz. AK Parti teşkilatlarımızın geçtiğimiz yıl 1 milyon yeni üyeyi partimize kazandırmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davası, gücü milletin gücüdür. Böyle bir misyonla yola çıkmış ve girdiği her seçimden birinci çıkarak 18 yıldır iktidarda kalmış bir parti mensuplarına düşen görev hep daha iyisine çalışmaktır.

Milletimize hizmet yolunda sarf edeceğiniz fedakarlık içinden her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. AK Parti daha uzun yıllar boyunca Türkiye'nin partisidir. Türkiye'yi 2023 vizyonuna biz ulaştıracağız. İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız.

Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız.

Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız. Her politikamızı eleştirenlere bakmayın.

Her alanda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyoruz. Uluslararası alanda sözü dinlenmeye talepleri görmezden gelinen bir ülkeden taraf olduğu her konuda süreçleri değiştiren bir ülke konumuna gelmiştir.

Türkiye'de projesi, planı olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit kaybetmektedir. Tam bir kara mizah örneğidir.

Akıl ve vicdan sahibi herkes, güvenlikten diplomasiye kadar Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor. İhanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır.

Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. İlgili hazırlıklarımızı kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Biz kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye bakacağız