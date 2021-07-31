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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yangından etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 10:46 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 11:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik" açıklamasında bulundu


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel  Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi. 
 
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin  yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale  getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Yangından etkilenen bölgelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini aktaran  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz  milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını  kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa  diliyorum."
 

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