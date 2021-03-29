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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2 bin kişiye iş imkanı...

29 Mart 2021 Pazartesi - 12:42 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 12:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin akıllı telefon üreticileri için üretim üssü olma yolunda ilerlediğini ve Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un kurduğu fabrikada 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti;
Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
 
Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.
 
Dünyanın Covid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

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