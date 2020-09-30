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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu: En ön saflarda yer alıyoruz

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 18:57 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 19:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne gönderdiği videomesajı yayınlandı. Erdoğan "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz. Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 75'inci Genel Kurulu etkinlikleri  kapsamında düzenlenen "Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi"ne bir video mesaj gönderdi.

İnsanlık olarak küresel ölçekte zorlu ve sancılı bir dönemden  geçildiğini belirten Erdoğan, "Bir taraftan son asrın en büyük sağlık  krizlerinden olan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan da  salgının menfi etkilerini yönetmeye çalışıyoruz. Kovid-19 salgını sağlık sorunu  olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir." ifadesini  kullandı.
 
Salgının aynı zamanda insanlara biyolojik çeşitliliği korumanın,  gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmanın önemini de gösterdiğini  vurgulayan Recep Tayyip  Erdoğan, "İçinde hayatımızı devam ettirdiğimiz tabiat,  atalarımızın bize bir mirası değil çocuklarımızın emanetidir. Salgın sonrasında  insanlığın ekonomik ve sosyal adaletle birlikte bu konuda da gereken dersleri  çıkaracağına inanıyorum." değerlendirmesi yaptı.
 
Farklı 3 iklim kuşağı ve 3 biyocoğrafi alan üzerinde yer alan  Türkiye'nin oldukça zengin bir doğal habitat çeşitliliği bulunduğuna işaret eden  Erdoğan, Türkiye'nin sadece kıtaların ve kültürlerin değil aynı zamanda  iklimlerin de kavşak noktası olduğunu söyledi.
 
Son yıllarda attıkları adımlarla bu zenginliği daha da tahkim  ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman alanını ve ağaç  servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve çevreyi korumak için  ciddi yatırımlar yaptıklarını bildirdi.
 
"İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz"
 
"ATA Tohumu" projesiyle Türkiye'nin gen kaynaklarını oluşturan bitki  çeşitlerini koruma altına aldıklarını bildiren Erdoğan, "4,5 milyardan fazla  fidanı toprakla buluşturarak orman varlığını 20,8 milyon hektardan 23 milyon  hektara çıkardık. Tarihi mesuliyetimiz 'yok' denecek kadar az olmasına rağmen  iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz. Ayrıca biyolojik  çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve restorasyonuna yönelik  küresel çabalara da destek veriyoruz." ifadesini kullandı.
 
Gelecek 10 senenin insanlığın kaderini tayin edeceğini belirten Recep  Tayyip  Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçeğe dönüşmesi için biyolojik  çeşitliliğin korunmasına yönelik yenilikçi, etkili ve pratik projelere  ihtiyacımız vardır. Halihazırda üzerinde çalıştığımız Küresel Biyoçeşitlilik  Çerçevesi'nin, 2050 yılına giden süreçte,  etkili ve eylem odaklı amaçlar içeren  bir yol haritasını teşkil edeceğine inanıyorum.
 
Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekonomiye katkısını kısa vadeli  hedefler olarak asla görmemeliyiz. Ekonomik sektörlerin tamamında farkındalığı  artırarak, bu alanda özel sektörün yatırımlar yapmasını teşvik etmeli, karşı  karşıya kaldığımız sorunları birer fırsata çevirmeliyiz.
 
2022'de Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16'ncı   Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak ve 2 yıllık Dönem Başkanlığı görevini  yerine getirecek olan Türkiye, bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması ve  sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımların atılmasında öncü rol  oynayacaktır. Bu düşüncelerle zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor, herkesi  bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi
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