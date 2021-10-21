21 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.432 -0.03 EURO 10,8070 0.53
USD 9,2650 0.58 ALTIN 531,090 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesaj: 2021'i yüzde 9’luk büyümeyle kapatacağız

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 10:36 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 10:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel Finans Konferansı"na video mesaj gönderdi. İstanbul Finans Merkezi ile dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projenin İslami finans açısından bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Mevzuat çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız” dedi. Yatırımcılara da çağrıda bulunan Erdoğan, "Ülkemiz, iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar, özellikle stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel Finans Konferansı"na video mesaj gönderdi.
 
Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, konferansın,  hayırlara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diledi.
 
Yaklaşık 2 yıldır sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel bir  krizle mücadele edildiğine işaret eden Erdoğan, geçen senenin ekonomik  verilerinin dünyanın nasıl bir fırtınanın içinde sürüklendiğini açıkça  gösterdiğini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5  küçülürken, küresel ticarette yüzde 10'a yakın daralmanın olduğuna dikkati  çekerek, uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azalırken, küresel borç  toplamının 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördüğünü  vurguladı.
 
Gıda ve emtia fiyatlarının dünya çapında son 10 yılın rekorunu  kırdığını ifade eden Erdoğan, ülkelerin pek çoğunun bu krizi dışı açılarak yükü  paylaşmak yerine, kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalıştığını kaydetti.
 
"2021'DE YÜZDE 9 BÜYÜYECEĞİZ"
 
Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların, etkisi  uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olduğuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu:
 
"Türkiye olarak bu süreçte hem salgınla mücadelede hem de ekonomi  alanında farklı bir yöntem benimsedik. Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde  bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş  dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçimize, esnafımıza sağladığımız  destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklime,  tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyümeyle kapattık.
 
2020 yılında yüzde 1,8'lik oranla G20 içerisinde en yüksek  büyümeyi kaydeden, sanayi üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldık. Bu  ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında  büyüme oranları yakalayarak devam ettirdik. Aynı şekilde ihracatta da bir rekora  imza atarak yıllık bazda 212 milyar doları geride bıraktık. Salgın döneminde  küresel düzeyde yatırımlar yüzde 35 azalırken, bizde neredeyse hiç hız kesmedi. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz."
 
Bu başarılara paralel olarak uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye  yönelik ilgisinin arttığının görüldüğünü aktaran Erdoğan, "Asya merkezli üretim  ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha  fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır. Son 19 yıldır her alanda tarihi  nitelikte reformlara imza atmış bir yönetim olarak Türkiye'ye olan bu güveni boşa  çıkarmamakta kararlıyız" diye konuştu.
 
"YATIRIMCILARIN FIRSATLARI DEĞERLENDİRMESİNİ BEKLİYORUZ"
 
"İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden  biri olmanın peşindeyiz. Bu projenin İslami finans açısından da bir merkez  olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı inşallah yakında  tamamlayacağız." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Ülkemiz, iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası  yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. KDV istisnası, vergi  indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar, özellikle  stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor. Sanayileşme yanında altyapı  ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız ve ulaştırma koridorlarını birleştiren  hamlelerimiz de yatırımcılara yeni fırsat pencereleri açıyor. Enerjiden  ulaştırmaya, savunma sanayinden teknolojiye, finanstan gıdaya kadar iş birliği  yapabileceğimiz çok sayıda alan bulunuyor. Yatırımcıların bu fırsatları en  verimli şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz."
 
Yatırım süreçlerinin başından sonuna kadar ilgili kurumların iş  insanlarının yanında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Bölgesel Finans  Konferansı'nın başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını diledi.
 

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğan Bölgesel Finans Konferansı Cumhurbaşkanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.