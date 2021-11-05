Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyada birinci olacak' diyerek canlı yayında müjdeyi verdi!

Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hekimbaşı Millet Bahçemizin özelliği de gürültü kirliliğini önlemek için 5735 metrekare gürültü bariyeriyle donatılmış olmasıdır.

Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk.

Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi, dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak.

İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bu Ümraniye'nin hali neydi? Bu hale getirdik.

İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını 81 ilin tamamına yaydık.

Hanımlarımızla birlikte 2023 zaferini ilan ediyoruz. Buna hazırız değil mi? Şu güzelim millet bahçesine bak, aman yarabbim. Az önce içinde dolaştık, Ümraniye'ye bu yakışırdı. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.

Bugün İstanbul'la birlikte 6 ilimizi kapsayan özel çevre koruma planını da Resmi Gazete 'de yayımladık. Aldığımız bu kararla Marmara Denizi'mizi koruma altına alarak sorunları çözüme kavuşturabileceğiz.

Kardeşlerim Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük.



Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de, CHP'de onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

İHA ve SİHA'larımızla Libya 'da, Azerbaycan 'da, Karabağ 'da varız, varız da varız. Suriye 'de terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Bay Kemal Suriye'yle beraber. Bay Kemal sen YPG'yle beraber oldun. Onları da gömeceğiz.