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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderlerine seslendi: İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 17:26 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 18:29

Tüm dünyanın gözü kritik zirvede. ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi, Biden'ın konuşmasıyla başladı. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan, "İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "sera gazı  emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye'nin, küresel  iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmesi gerektiğini" belirtti. 
 
Erdoğan, Çankaya Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı İklim Liderler  Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'a bu anlamlı etkinliği  düzenlemesi ve daveti için teşekkür etti.
 
Kendilerine emanet edilen dünyayı gelecek nesillere daha yaşanabilir  bırakmanın herkesin ahlaki ve vicdani görevi olduğunu vurgulayan Erdoğan, iklim  değişikliğinin sadece dünyayı en fazla kirleten belli başlı devletleri değil,  Afrika kıtasındaki ülkeler başta olmak üzere tüm insanlığı etkilediğini söyledi.
 
Türkiye'nin bu olumsuzluklardan etkilenen ülkeler arasında olduğuna  dikkati çeken Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla yoğun  çaba harcadıklarını aktardı.
 
 
Ülkenin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik  çeşitliliği geliştirmek, çevreyi korumak için önemli yatırımlar yaptıklarını  anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son 18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman  varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık. İklim  değişikliğiyle mücadelede yol haritamızı teşkil eden Ulusal İklim Değişikliği  Strateji ve Eylem Planı ile İklim Değişikliği Uyum Strateji ve Eylem Planı'nı  2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. 2015 yılında sunduğumuz  ulusal katkı beyanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde  21'e varan azalma bekliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1  milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir. Türkiye bugün  yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumdadır. Halihazırda elektrik  kurulu gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 52,3'dür. Bu  oranla Avrupa'da 6, dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Hidroelektrik santrali  kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci, dünyada dokuzuncu sıradayız. Elektrik  üretimimizi 2030 yılına kadar güneş enerjisinden 10 gigavat, rüzgar enerjisinden  16 gigavat kapasitesine çıkaracağız. Enerji verimliliğine yönelik atacağımız  adımlar sayesinde 2023 yılında 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı  hedefliyoruz. Eşimin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesi ile atıkların geri  kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a taşıyacağız."
 
Erdoğan, Türkiye'nin tamamına yaygınlaştırılan Millet Bahçeleri  projesiyle de yeşil alanları ve dolayısıyla yutak kapasitesini hızla  artırdıklarını dile getirdi.
 
 
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak açık denizlerde koruma  alanları ilan edilmesi meselesini de gündemlerine almaları gerektiğine inandığını  dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"İklim değişikliğiyle mücadele bağlamında yaptığımız ve yapacağımız  çalışmaların büyük yatırımlar gerektirdiğinin elbette farkındayız. Kovid-19  salgını sonrası toparlanma sürecinin merkezinde yer alan 'yeşil dönüşüm'  konusunda da gerekli adımları atıyoruz. 'Sanayi sektörünün yeşil dönüşümü' Mart  ayında açıkladığım Ekonomi Reform Paketi'nde öncelik verilen unsurlardan biridir.  Böyle bir dönüşüm şüphesiz yatırım ve finansman ihtiyacını da doğuruyor. Dünyada  hiçbir hükümet veya işkolunun bu büyüklükteki bir dönüşümü tek başına  gerçekleştiremeyeceği aşikardır. Dolayısıyla, yeşil dönüşüm başta olmak üzere  diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem  arz ediyor. Bu konuda Başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel bir mücadele olan iklim değişikliğinde  ülkelerin maalesef eşit konuma sahip bulunmadığına dikkati çekerek, "Gelişmiş ve  gelişmekte olan ülkeler arasında yük paylaşımının adil bir şekilde yapılması,  iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirecektir. 2030'a giden süreçte, 'ortak,  fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler' ilkesi temelinde  adil bir çerçeve sağlanması zaruridir." değerlendirmesini yaptı.
 
"Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan  Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir" diyen  Erdoğan, bu kapsamda, benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak  kaydıyla, Türkiye'nin küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğini  söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda zirvenin hayırlara vesile  olmasını diledi ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim iklim zirvesi
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