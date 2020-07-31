Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile bayramlaştı
AA | 31 Temmuz 2020 Cuma - 18:33 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı.
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