31 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2630 -0.18
USD 6,9800 -0.11 ALTIN 441,250 0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile bayramlaştı

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 18:33 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 18:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı.


Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani Tebbun Said
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.