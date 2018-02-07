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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanını kabul etti

07 Şubat 2018 Çarşamba - 21:37 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 21:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul, 1 saat sürdü.


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