Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz

'TÜRKİYE OLARAK, ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİKLERİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Avrupa'daki iki örnekten biri olan bu merkezin faaliyetlerinin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından yürütüldüğünü kaydeden Erdoğan, "Amacımız ülkemizi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda, 4'üncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir. Salgın şartları sebebiyle henüz arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamamış olsa da, bu merkezde yapılacak çalışmaların ekonomik ve toplumsal hayatımıza önemli katkıları olacağına inanıyorum. Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz" dedi.

Her ülkenin bu doğrultuda attığı adımlar ve elde ettiği birikimler olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ama asıl olan, tüm bu birikimlerin uluslararası iş birliğiyle çok daha etkin bir fırsat iklimine dönüştürülmesidir. Türkiye olarak, çok taraflı iş birliklerine önem veriyor, yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz. Kamu tarafı ve özel sektörüyle, politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkânı değerlendirmekte kararlıyız" diye konuştu.