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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destanı bugün SİHA'larla tekrarlıyoruz

AA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 20:53 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 21:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Cami'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası  programına video mesaj gönderdi.
 
Erdoğan, "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, Uluslararası Fetih  Kupası'nın 9'uncusu vesilesiyle Okmeydanı'nda bir araya gelen kıymetli  sporcularımız, değerli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle  selamlıyorum." diyerek başladığı konuşmasında, İstanbul'un fethinin 568. yıl  dönümünün hayırlı olmasını diledi.
 
Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere İstanbul'u fethedip milletin  ebedi şehri haline getiren kutlu ordunun her bir ferdine şükranlarını ileten  Erdoğan, "Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan  canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle  şükranla yad ediyorum. Fetih Kupası Okçuluk Yarışmalarına Türkiye ile özellikle  30'dan fazla ülkeden gelerek iştirak eden 200 sporcumuza başarılar diliyorum. 'Ya  Hak' diyerek attıkları oklarıyla fetih ruhunu günümüze taşıyan okçularımıza  özellikle teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.
 
"İstanbul'umuzu geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz"
 
Yarışmanın bir spor müsabakası olmanın ötesinde çağlar açıp çağlar  kapatan o büyük dönüm noktasının manasının nesilden nesile aktarıldığı bir kültür  festivali olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Salgın şartları sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla gerçekleştiremiyor  olsak da Fetih Kupası'nda somutlaşan fetih heyecanının tüm gençlerimizin  yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum. Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı  yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de  Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı  gösteriyoruz. Yollarıyla köprüleriyle Marmaray'la Avrasya Tüneli'yle metrolarıyla  parklarıyla hepsinden önemlisi doğrudan insanımıza sunduğumuz nice  hizmetlerimizle İstanbul'umuzu geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz.  Fatih'in İstanbul'daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı bünyesinde yürütülen  faaliyetleri hem ecdadın hatırasını ve kadim geleneklerimizi yaşatma hem de  gençlerimizi sporla buluşturma işlevleriyle bu çerçevede takdirle takip  ediyoruz."
 
Vakfın bünyesindeki gençlerin Malazgirt'ten İstanbul'a, oradan yurt  dışındaki etkinliklere kadar uzanan başarılı çalışmalarıyla gurur duyduklarını  kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gençlerimizle birlikte Malazgirt'te  Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in  devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini, 15 Temmuz'da istiklaline  sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa  ediyoruz. Kanlarımızla ve terlerimizle sulayarak vatan yaptığımız bu topraklara  mührünü vurduğumuz medeniyetimizi yeniden yükseltecek ve zirveye çıkartacak olan  işte bu gençlerimizdir. Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava  araçlarımızla yazılımlarımızla üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bunları da tıpkı ecdadın okçuluğa verdiği  ehemmiyetin, ona yüklediği misyonun hassasiyetiyle yürüttüklerini belirterek,  konuşmasını şöyle tamamladı:
 
"Okmeydanı'na abdestsiz girilemeyişi, müsabakalara mutlaka besmeleyle  başlanması, sınavlarda ok kullanma kabiliyeti yanında; ahlakın ve karakterin de  dikkate alınması bize bugün takip etmemiz gereken yolu da gösteriyor. Kökleriyle  bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı  kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk,  binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dalları ile günümüze  ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini  bekliyoruz. Aklıselim ile düşünen, kalbiselim ile hisseden, zevkiselim ile inşa  eden gençlerimizi gördükçe geleceğimize daha bir güvenle bakıyoruz. Bu duygularla  Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusunun başarılı geçmesini diliyorum. Sizlerin  nezdinde geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine  teşekkürlerimi iletiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Fetih Kupası'na  iştirak eden tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez  daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."
 

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İstanbul Fetih kutlamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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