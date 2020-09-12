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Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi

DHA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 14:26 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 14:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle yapılacak 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski başbakanlardan Tansu Çiller, 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi.


12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma katılmak üzere adaya helikopterle geldi. Erdoğan adaya indikten sonra burada eski Başbakanlardan Tansu Çiller'i de bindiği araca alarak, sempozyumun yapılacağı yere doğru hareket etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çiller 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi
12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' düzenlenecek.
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma katılmak üzere adaya helikopterle geldi.
 
 
Erdoğan adaya indikten sonra burada eski Başbakanlardan Tansu Çiller'i de bindiği araca alarak hareket etti. Erdoğan ve Çiller adada 12 Eylül fotoğraf sergisi gezdi.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çiller Demokrasi ve Özgürlükler Adası
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