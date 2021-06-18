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Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'a karşı varlık gösteren ilk ülke biz olduk

AA |  18 Haziran 2021 Cuma - 15:04 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 17:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.
Erdoğan, "2008'de İstanbul'da, 2014'te olmak üzere iki kez Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi düzenledik.28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Somali'yi bundan 10 yıl önce eşimle birlikte ziyaret eden ilk dünya lideri olduk." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde  yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesinin  önemli olduğunu vurguladı. 
 
Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA)  "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"ndaki konuşmasına  kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.
 
Antalya Diplomasi Formu'nun bu buluşmasında devlet ve hükümet  başkanlarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten  Erdoğan, "Türk turizminin başkenti, Akdeniz'in incisi bu güzel şehrimize,  Antalya'ya hoş geldiniz." dedi.
 
 
Foruma katılan davetlilere teşekkür eden Erdoğan, "Tarihi, kültürel  zenginlikleri ile dünyaca ünlü Antalya'mızda sizleri geleneksel Türk  misafirperverliği ile ağırlamanın bahtiyarlığı içindeydim." ifadelerini kullandı.
 
Bölgenin ve dünyanın meselelerini konuşmak, tartışmak ve bunlara çözüm  yolları üretmek için bu forumun düzenlendiğini dile getiren Erdoğan, foruma  Antalya'nın ev sahipliği yapmasının tesadüf olmadığını, Antalya'nın tarih boyunca  medeniyetlere beşiklik yapmış, insanlık tarihine yön vermiş, kıtaların kavşak  noktası Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.
 
Erdoğan, tıpkı Akdeniz gibi Antalya'nın da farklı kültürlerin ortak  yuvası ve yurdu olduğunu belirterek "Asırlardır her kökenden, her inançtan insanı  barış içinde bir arada yaşatan Antalya'mız, diplomasinin de merkezinde yer  almıştır." diye konuştu.
 
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun gayretleriyle bugün ilki  icra edilen forum ile şehrin bu özelliğine yeni bir boyut daha kazandırıldığına  işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Antalya Diploması Forumu'nun inşallah zamanla küresel diplomasinin  kalbinin attığı bir zemine dönüşeceğine inanıyorum. Buradan vereceğimiz dostluk,  diyalog ve iş birliği mesajları, bölgemizle birlikte tüm dünyaya dalga dalga  yayılacaktır. Forum vesilesiyle ayrıca hem Antalya'nın güzelliklerini görme hem  de Güvenli Turizm Sertifikası programının uygulamalarına bizzat şahitlik etme  imkanı bulacaksınız. Geçen sene başlattığımız bu program sayesinde 2020 yılında  16 milyon turisti sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde ülkemizde ağırladık. 2021  senesinde sistemin kapsamını daha da genişleterek misafirlerimizin, ülkemizin her  köşesinde huzuru kalp ile tatil yapabilmelerini mümkün kıldık. Hepinizden, her  zaman aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sizi ağırlamaktan şeref duyacak  Antalya'nın keyfini çıkarmanızı özellikle istiyorum."
 
 
"Sıkılı yumrukları gevşetecek diplomasidir"
Diplomasinin insanlığın toplu halde yaşamaya başladığı tarihlerden  beri var olan, kullanılan, üzerinde kafa yorulan bir alan olduğunu ifade eden  Erdoğan, daha yakın bir tarihteki tanımıyla savaş ve barış güçleri arasındaki  dengeyi oluşturan diplomasinin, önleyicilik vasfıyla önemini sürekli artırdığını  vurguladı.
 
Erdoğan, iletişim teknolojileri, internet, sosyal medya ve artan  küreselleşme ile diplomasinin alanının da genişlediğini belirterek, bugün  diplomasi denilince sadece devlet ve hükümet yetkilileri arasında kapalı kapılar  ardında yapılan görüşmelerden bahsedilmediğini, bu kavramla aynı zamanda kamu  diplomasisinden kültür diplomasisine, turizm diplomasisinden ticaret diplomasine  kadar çok geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaların da kastedildiğini aktardı.
 
 
Politika aktörleri kadar, diplomasinin icra edildiği platformların da  değişip çeşitlendiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Artık siyasetçiler ve diplomatlarla birlikte sivil toplum  kuruluşları, iş dünyası, medya ve üniversiteler arasındaki temaslar da dış  politikayı şekillendiriyor. Giderek daha fazla gündeme gelen dijital diplomasi de  yine bu dönemin kazanımlarından biridir. Diplomasinin alanının bu kadar  genişlemesi, gerilimlerin azaltılmasında insanlığa şüphesiz büyük fırsatlar  sunuyor. Sıcak çatışmaların yıllarca devam ettiği günümüzde diplomasi sanatının  önümüze açtığı yeni kulvarlara olan ihtiyacımız da artıyor. Dönem sorunların  suhuletle çözümünde diplomasinin inceliklerini dışlama değil, daha fazla devreye  alma dönemidir. Hep söylediğimiz gibi sıkılı yumruklarla müsafaha olmaz. İşte bu  sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir."
 
 
"Vizyoner diplomasi pratiğini hakim kılmalıyız"
"Dünyadaki değişimi doğru okuyan, gelecek nesilleri için çözümler  üreten, maziden süzülüp gelen birikimi yeniden yoğurarak istikbale taşıyan,  vizyoner bir diplomasi pratiğini hakim kılmamız gerekiyor." diyen Erdoğan, karşı  karşıya olunan tehditlerin büyüklüğünün uluslararası planda dayanışmayı ve iş  birliğini zaruri kıldığını vurguladı.
 
Küresel koronavirüs salgınında, bu ihtiyacı herkesin bir kez daha  hissettiğini belirten Erdoğan, "Uluslararası toplum elindeki tüm araçlara rağmen  salgının yıkıcı etkilerini yönetmede maalesef iyi bir imtihan veremedi. Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyi, tarihin en büyük sağlık krizini ancak 100 gün sonra  gündemine alabildi." dedi.
 
 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tropik adalardan Sibirya'ya kadar dünyanın en ücra yerlerini dahi  etkileyen salgın karşısında iş birliği, yerini korumacı ve rekabetçi politikalara  bıraktı. Milyarlarca insanın yükü sadece dayanışmayla hafifleyecekken, Afrikalı  kardeşlerimiz, Asyalı, Latin Amerikalı dostlarımız, kaderlerine terk edildi.  Salgının dünya ölçeğinde adaletsizlikleri keskinleştirdiğini, zenginle fakir  arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Birçok ülkede toplumsal  huzursuzlukların nüksetmesi, düzensiz göç yollarının tekrar hareketlenmesi,  Akdeniz'de ölümlerin artması bunun en çarpıcı örneklerindendir. Bu süreçte  Türkiye olarak 'dost kötü günde çağrılmadan gidendir' inancıyla dünyanın dört bir  yanındaki dostlarımızın imdadına koşmaya çalıştık."
 
 
"Yerli aşımızı tüm insanlıkla paylaşacağız"
Türkiye'den talepte bulunan 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa  sağlık malzemesi gönderdiklerini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'de misafir edilen  sığınmacıların Türk vatandaşlarından ayrı tutulmadığını, sağlık hizmetlerine  erişimlerinin sağlandığını söyledi.
 
"Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı  milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir." diyen Erdoğan, aşının şantaj,  baskı veya politika dikte aracı olarak kullanılmasının yanlış olduğunu vurguladı.
 
 
Erdoğan, yıl sonundan önce bitirmeyi planladıkları yerli aşı  çalışmalarını, insan odaklı evrensel bir yaklaşımla yürüttüklerine dikkati  çekerek "Kullanıma hazır hale gelince yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla  paylaşacağız." dedi.
 
Mevlana'nın "Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak  ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne  kadar söz varsa düne ait şimdi yeni şeyler söylemek lazım." sözlerini paylaşan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece siyasetçiler, diplomatlar olarak değil  akademisyenler, öğrenciler, iş adamları, sivil toplum kuruluşları olarak topyekun  yeni şeyler söylememiz gereken bir dönemdeyiz. Eskinin alışkanlıklarıyla,  geçmişin dar kalıplarıyla günümüzün sorunlarına çözüm bulamayacağımız açıktır."  ifadelerini kullandı.
 
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere küresel  sistemin üzerine inşa edildiği ana yapıların mevcut halleriyle çözümün değil  sorunun bir parçası olduğunu ifade eden Erdoğan, "İki kutuplu dünya tasavvurunun  bize dayattığı bu kurumsal yapılarla 21. yüzyıldaki yolculuğumuzu devam  ettiremeyiz. Türkiye olarak 'Dünya beşten büyüktür' sancağı altında yürüttüğümüz  mücadelenin gayesi eskinin yüklerinden kurtularak yeniyi kucaklamaktır." dedi.
 
 
Yaklaşık 8 milyar insanın kaderinin Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamayacağını belirten Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 190 ülkeye bir süreliğine masada oturma hakkı veren ancak kendi  kaderleriyle ilgili söz hakkı tanımayan bir sistemin adalet üretemeyeceğini  söyledi. Adaletin bulunmadığı yerde çatışma ve gerilimin eksik olmayacağını  aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yeni dönemde diplomasimizi yoğunlaştırmamız gereken alanların başında  Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması geliyor. Statükodan  çıkar sağlayanlar elbette kendilerine asimetrik güç veren bu imkanı paylaşmak  istemeyeceklerdir. Hatta reform taleplerini dile getiren ülkeleri dışlamaya,  susturmaya yönelik gizli-açık baskılar da olur. Türkiye ile ilgili son dönemde  sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, bu hazımsızlığın işaretidir. Bu art  niyetli suni, hakikatlerle bağdaşmayan tartışmaların bizim cesaretimizin  kırmasına müsaade etmiyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem evlatlarımızın hem de tüm  insanlığın geleceği adına hakkı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz, devam  edeceğiz. Bunun uzun, yorucu ve çetin bir süreç olduğunun şüphesiz bilincindeyiz.  Sabrın acı, meyvesinin ise tatlı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siz dostlarımızın  bu konuda bizimle aynı hissiyatı taşıdığınıza inanıyor, desteğinize güveniyoruz."
 
 
"Türk diplomasisi gücünü değişen şartlara ayak uydurmak  kabiliyetinden alıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana'dan ilhamla Antalya Diplomasi  Forumu'nun temasını "Yenilikçi Diplomasi, Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" olarak  belirlediklerini bildirerek "Dünya hızla değişirken devletler arası ilişkilere  bakışımızı ve diplomasimizi de buna uyarlamak mecburiyetindeyiz. Girişimci ve  insani dış politika anlayışımızın gerisinde de bu yenileşme ve dönüşüm ihtiyacı  bulunuyor. Asırlara sari tecrübe ve engin birikimi yansıtan Türk diplomasisi  gücünü değişen şartlara ayak uydurma kabiliyetinden alıyor." dedi.
 
 
Bugünün dünyasında etkin diplomasinin, olaylara geniş açı ile  bakmaktan ve sahadaki gelişmeleri yakından takip etmekten geçtiğini anlatan  Erdoğan, şunları bildirdi:
"Diplomatik başarı ise gelişmeleri hızlı ve ön alıcı müdahalelerde  bulunabildiğiniz takdirde yakalanıyor. Türkiye 252 dış temsilciliği ile dünyanın  en geniş 5. diplomatik ağına sahip ülkesi konumundadır. Sadece genişleyen  diplomatik ağımızla değil TİKA, AFAD, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif  Vakfı, Kızılay ve Türk Hava Yolları gibi kurumlarımızla da dünyanın dört bir  köşesinde varlık gösteriyoruz. Nitelikli, alanında yetkin diplomatlarımızla  ülkemizin çıkarlarını savunurken dünyanın neresinde olursa olsun barışa,  istikrara, kalkınmaya ve refaha katkı sağlamak için çaba harcıyoruz. Bu anlayışla  attığımız adımların meyvelerini birçok bölgede aldık, alıyoruz. Komşumuz  Suriye'de halkın iradesini yansıtacak bir siyasi çözümün bulunması için var  gücümüzle çalıştık. Yaklaşık 10 yıldır 4 milyona yakın Suriyeli kardeşimizi  ülkemizde misafir ediyoruz. Sınırımızın hemen ötesinde, zor şartlarda hayata  tutunmaya çalışan 5 milyonu aşkın mazluma da yardım elini uzatıyoruz. Suriye'de  faaliyet gösteren PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada  varlık gösteren ilk ülke biz olduk. Suriye'nin yabancı terörist savaşçılar için  bir eğitim ve barınma kampına dönüşmesine müsaade etmedik. DEAŞ'ın Suriye'deki  varlığına büyük ölçüde son vererek ülkemizde birlikte Avrupa ve dünyanın  güvenliğine de katkı sağladık. Şu an itibarıyla DEAŞ'ın 4 bin 500 mensubunu  etkisiz hale getirdik."
 
 
"Uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık"
Türkiye'nin bugüne kadar 430 bin Suriyelinin güvenli ve gönüllü  şekilde topraklarına dönüşünü temin ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "İdlib'deki yerlerinden edilmiş kişilere de briket ev inşası gibi projelerimizle  destek veriyoruz. Onları çadırlardan kurtarıyoruz, fedakarca ve samimiyetle  yürüttüğümüz tüm çalışmalarda karşılaştığımız sıkıntıları, buradaki pek çok  dostumuz yakinen biliyor." dedi. Erdoğan, gerek terör örgütleriyle mücadelede  gerekse Suriye'yi istikrarlılaştırma çabalarında uluslararası toplumdan  bekledikleri desteği alamadıklarını söyledi.
 
 
Türkiye'de sivilleri katleden canilerin, siyasi sığınmacı statüsü  verilerek yıllarca korunup kollanıp himaye edildiğini dile getiren Erdoğan, "DEAŞ  ile mücadele kılıfı altında güney sınırımız boyunca bir terör devleti kurulmaya  çalışıldı. PKK'nın her yıl on milyonlarca avro haraç toplamasını engelleyecek  birkaç göstermelik operasyon dışında hiçbir kararlı adım ne yazık ki atılmadı.  Oysa terörün her türlüsüyle mücadele, dünyaya demokrasi ve hukuk dersi verenler  başta olmak üzere herkesin görevidir. Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması  sadece Türkiye'nin değil hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.
 
 
"Yunanistan'la yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz"
Libya halkının da benzer şekilde yıllar süren acılı bir dönemden  geçtiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletlerce tanınan meşru Libya hükümeti ile dayanışmamız,  ülkede ateşkese, birliğe ve yeni bir başlangıca giden yolu açtı. Libya'da  yaraların sarılmasına, yeniden imara, kalkınmaya yönelik desteğin bilhassa bu  kritik süreçte artırılması önem arz ediyor. Çözümsüzlüğün yaşattığı sıkıntıları  bugün aramızda bulunan Azerbaycan, Gürcistan ve Ukraynalı dostlarımız da tecrübe  ettiler, halen de ediyorlar. Bu yükü Kıbrıs meselesi bağlamında biz zaten  yıllardır taşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cenevre'de sunduğu egemen  eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz. Akdeniz'in bir  barış, refah ve iş birliği alanı olmasını arzu ediyoruz. Tüm paydaşların  katılacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz halen masadadır. Doğu Akdeniz'deki  enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin  elindedir. Komşumuz Yunanistan'la son dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet  duyuyoruz. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile de  olumlu çerçevesinde iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz."
 
 
Eski devlet geleneğinin aynı zamanda "eski diplomasi kültürü" demek  olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Coğrafi bakımdan Afro Avrasya ülkesi olan  Türkiye'nin diplomasisi de bu üç kıtayı kuşatan geniş bir vizyonla  yürütülmektedir. Avrupa ile ilişkilerimizi geliştirirken, Latin Amerika'yı Türk  Dünyası ile iş birliğimizi güçlendirirken Balkanlar'ı asla ihmal etmiyoruz."  ifadesini kullandı.
 
Erdoğan, Müslümanlarla birlikte Musevi ve Hristiyanların da kutsal  mekanlarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün asli kimliğinin korunması gerektiğini  vurgulayarak "Tarihte olduğu gibi bugün de selam yurdu olması için gayret  gösteriyoruz." dedi.
 
 
Türkiye'nin salgınla beraber vahim bir hal alan İslam düşmanlığı,  yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede en ön saflarda yer aldığını  anımsatan Erdoğan şunları kaydetti:
"Yeniden Asya Girişimi'mizle Türk diplomasisinin ufkunu genişletirken  kadim bağlarımızın olduğu Afrika ile iş birliğimizi her alanda ileriye taşıyoruz.  Bu çerçevede, önce 2008 yılında İstanbul'da, ardından 2014 yılında Malabo'da  olmak üzere, iki kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenledik. Başbakanlık ve  Cumhurbaşkanlığım döneminde, bazılarını birkaç kez olmak üzere 28 Afrika ülkesini  ziyaret ettim. Tarihinin en büyük devlet krizini yaşayan Somali'yi bundan tam 10  yıl önce, 2011 yılında eşimle beraber ziyaret eden ilk dünya lideri oldum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişinde sömürgecilik utancı bulunmayan  Türkiye'nin, Afrika'nın zengin kültüründen ve birikimden istifade etmek  istediğini belirterek "Salgın sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız 3.  Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne inşallah eylül ayında Türkiye'de ev sahipliği  yapmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, pergelin bir ayağını Türkiye'ye  sabitleyip diğeri ile Afrika'dan Latin Amerika'ya Pasifik'ten Asya'ya kadar tüm  coğrafyalara uzanarak iş birliğimizi her alanda daha da artırmayı ümit ediyoruz."  diye konuştu.
 
 
Geniş bir katılımla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun  Türkiye'nin bu ufkunu, amacını ve samimiyetini ortaya koyan en önemli  girişimlerden biri olduğunun altını çizerek "Forumda siyasetçiler,  akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra geleceğin liderleri olacak  gençlerimizin de yer alması ayrıca anlamlıdır." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu başta olmak üzere, forumun yapılmasında emeği geçen herkese ve foruma  katkı yapacaklara teşekkür etti.
 
Foruma, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve  Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

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