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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'nin teşekkür mesajına yanıt

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 17:41 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 17:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna  Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Twitter mesajına cevap vererek, "Değerli  arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine  sevindik. Birlikte tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için  mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan'ın İngilizce mesajında Türkiye ve Ukrayna bayrakları da yer  aldı.
 
Zelenskiy, Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin tahliyesi için  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.
 
Ukrayna Devlet Başkanlığı 7 Ocak'ta, Libya deniz sahasında 2016'da  alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşının ülkelerine  döneceğini duyurmuştu.
 

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