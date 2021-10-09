Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtlarla ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Toplamda 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebilmesini sağlayacak camimizin bünyesinde 1578 metrekarelik Türk-İslam sanatları merkezi ve 500 kişilik konferans salonu da bulunuyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi hizmet binamızda 10 stüdyo, 38 atölye, 10 derslik, 6 laboratuvar, konferans salonu ve ofisler mevcuttur. ÖSYM e-sınav merkezi de kendi alanlarında çok önemli bir ihtiyacı giderecektir.

"4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edilmiştir"

Öğrencilerimizin barınma sıkıntılarına çözüm olacak kız ve erkek yurtlarımızı da bugün hizmete alıyoruz. 3320'si kız, 3326'sı erkek olmak üzere toplam 6 bin 646 kapasiteli 4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edilmiştir. Toplam tutarı 263 milyon lirayı bulan tüm bu eserlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Koronavirüs salgını nedeniyle son 1,5 yıldır hayatımızın birçok alanında sıkıntılar yaşadık. Eğitim den turizme her alanda salgın gerçeğini dikkate alarak köklü değişikliklere gittik.

İstismar siyasetini yurt meselesinde gördük. Öğrencilikle alakası olmayan kişiler parklarda, sokaklarda poz vererek bu alandaki yatırımları gölgelemeye çalıştı.

"Amacımız yüz yüze eğitimi devam etmek"

Salgının en yoğun yaşandığı dönemde biz de diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim modeline geçtik.

Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Bunun için aşılamada elde ettiğimiz mesafeyle hamdolsun bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık.