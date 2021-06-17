Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diploması trafiği
17 Haziran 2021 Perşembe - 20:11 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 20:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü. Erdoğan daha sonra, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya
'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi.
KONSEY ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna
-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.