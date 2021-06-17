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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diploması trafiği

17 Haziran 2021 Perşembe - 20:11 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 20:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü. Erdoğan daha sonra, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi.
 
KONSEY ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Stevo Pendarovski
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