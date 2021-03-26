Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni A takımına ilk talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde yeniden belirlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan toplantıda ilk talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde oluşturduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve hemen ardından belirlediği A Takımı kadrosuyla, parti içi ve parti dışı kamuoyuna örtülü ama önemli mesajlar verdi. Erdoğan’ın partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarını şekillendirirken, denge ve değişim kıstaslarını gözettiği yorumları yapıldı.

Kulislerde, MKYK’daki bölgeler, eski-yeni ve vekil-vekil olmayan dengesine dikkat çekilirken, toplumun farklı pek çok kesimini temsil edecek yeni isimlerle değişim geleneğinin sürdürüldüğü dillendiriliyor. Erdoğan’ın listede AK Parti kurucuları arasında yer alsa da zaman zaman AK Parti’ye ve izlediği politikalara sert eleştiriler getiren Ayşe Böhürler gibi isimleri kadrosuna yeniden alarak parti içinde “ortak akıl” vurgusu yaptığı belirtiliyor.

ÇOK YÖNLÜ TEMSİLİYET

AK Parti’nin Kürt sorununa ilişkin politikalarına eleştirel yaklaşımları ile bilinen eski Diyarbakır Milletvekili Abd urrahman Kurt, Şeyh Sait’in torunu Abdürrahim Fırat, eski Van milletvekili Burhan Kayatürk, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ’ın MKYK’ya girmesi, “Kürt oylarının kaybını engellemeye dönük” stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

Listede 33 eski vekile yer verilmesine ilişkin de farklı görüşler dillendirildi. Bu çerçevede Erdoğan’ın eski siyaset çilerin, “muhalefet bloğuna kaymasının engellenmesi”ni amaçladığı yorumu yapıldı.

Ayrıca, partinin plan, program ve hedeflerinin 2023 seçimleri sürecinde gerek sahada gerek medya aracılığı ile vatandaşa en etkili şekilde anlatılması, taban politikası ve siyasetini bilen tecrübeli isimlerin olası sıkıntılı durumlarda süratle devreye sokulması düşüncesinin de bu tercihte etkili olduğu ifade edildi.

Ermeni cemaatinden Dr. Sevan Sıvacıoğlu, geçmişte Alevi Dernekleri Federasyon sözcülüğü ve Erikli Baba Kültür Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunan Avukat Metin Tarhan gibi isimlerin MKYK’da yer alması da parti içindeki “farklı kesimlerin” temsiline vurgu olarak yorumlandı.

‘AĞABEY’ YILDIRIM

“Genel başkanvekilliği” makamının yapılacak tüzük değişikliğiyle kaldırılabileceği konuşulurken, sayının ikiye çıkarılması ve görevin Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş arasında bölüştürülmesi ise, Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Grup Başkanlığı gibi diğer makamlarda görevlendirilebileceği iddialarını sona erdirdi.

Yıldırım’ın “ağabey” konumunda parti içinde milletvekilli ve teşkilat temsilcilerinin dilek, talep ve şikâyetlerini daha rahat ifade edebilmelerini sağlayacağı kaydediliyor.

Erdoğan’ın, AK Parti’nin en tecrübeli isimlerinden Kayseri Milletvekili ve TBMM Sanayi Ticaret Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ’ı yeniden Grup Başkanvekilliği’ne getirme kararı da “ağabey” formülünün grup yönetimine de taşınması şeklinde yorumlanıyor.

ÖZLEM ZENGİN 'KORUMAYA ALINDI'

AK Parti kulislerinde, yeni kadroda yapılan bazı kritik değişikliklerin “beklenmedik” olduğu da vurgulanıyor. Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in son dönemde cezaevlerindeki “çıplak arama” tartışması ve Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın tarafından hedef alınmasının ardından partiye çekilerek Genel Başkan Yardımcısı yapılması, Zengin’in “parti tarafından korumaya alındığı” şeklinde değerlendirildi.

BAKAN OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un yerine Mahir Ünal’ın görevlendirilmesi ise kulisleri hareketlendirdi. Mehmet Muş’un bakan olarak atanabileceği ifade ediliyor. Dün gün boyu odasını toplayan Muş’a bazı milletvekilleri veda etmeye geldi. Muş, dün son kez AK Parti grup yönetimi toplantısına katıldı. Zengin ise Meclis’e gelmedi. MKYK ve MYK’daki dizayn, AK Parti’nin Meclis kadrolarında da değişim yarattı. Özlem Zengin’in Genel Merkez’e kaydırılmasıyla AK Parti’nin beş grup başkanvekilliğinin tamamı erkeklerden oluştu.

‘SAHAYA İNİN’ TALİMATI VERİLDİ

AK Parti kongresinin ardından partinin MYK’sının belirleneceği ilk MKYK toplantısı için yeni üyelerin koronavirüs testlerinin yetişmeme ihtimali de göz önünde bulundurularak perşembe gününe takvimlendirme yapılmıştı. Ancak sorunun “hızlı test” yöntemiyle çözülmesi sonrası toplantı, kongre biter bitmez gerçekleştirildi. Erdoğan’ın toplantıda yeni kurmaylarına, “2023 ruhuna uygun şekilde çalışmak için hemen sahaya inmeleri” talimatını verdiği öğrenildi. (Milliyet)