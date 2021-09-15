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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a kutlama

15 Eylül 2021 Çarşamba - 17:59 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 17:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı kutladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi; Görev süresi boyunca çok değerli işlere imza atan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı vazifesini başarıyla tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyor, Türkiye’yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için Milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.
 

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