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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu kritik mesajlar!

20 Ekim 2020 Salı - 13:34 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 13:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İstişare toplantısına videolu mesajıyla katılarak, "Görüş ayrılıklarımızı kenara bırakmalıyız. Pek çok çetrefilli sorunla yüzleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.


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