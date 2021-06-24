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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vekillere talimat! 'Vatandaşla daha sık buluşun'

24 Haziran 2021 Perşembe - 14:14 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 14:14

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi.
 
Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
 
Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:
 
Cumhurbaşkanımız, 'Vatandaşla daha sık buluşun' dedi. 
 
Salgın koşullarının araya soktuğu mesafeler var. 'Yeni anayasa hayata geçirilmeli' dedi.
 
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