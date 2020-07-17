Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
17 Temmuz 2020 Cuma - 11:22 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 11:22