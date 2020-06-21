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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne mesaj

AA |  21 Haziran 2020 Pazar - 20:18 | Son Güncelleme : 21 06 2020 - 21:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göç meselesinin, özellikle son dönemlerde küresel bir olgu olarak dünyanın gündeminde yer aldığını, her sene milyonlarca insanın savaş, istikrarsızlık, terör ve yoksulluk gibi sebeplerle evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yoluyla katıldığı Uluslararası  Göç Filmleri Festivali'nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından "Göç ve Medeniyet" temasıyla düzenlenen  festivalin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
 
Dünyanın farklı köşelerinden festivale katkı veren sinemacılara şahsı  ve milleti adına teşekkürlerini sunan Erdoğan, bu anlamlı film festivaline  öncülük eden, icrasında görev alan tüm kurumları gönülden tebrik etti.
 
Festivalin, sinema aracılığıyla göç ve sebepleri üzerine yeniden  düşünmeye; göçün sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları hususunda  farkındalık oluşturmaya katkı sağlamasını dileyen Erdoğan, konuşmasına şöyle  devam etti:
 
"Göç meselesi, özellikle son dönemlerde küresel bir olgu olarak  dünyanın gündeminde yer alıyor. Her sene milyonlarca insan savaş, istikrarsızlık,  terör ve yoksulluk gibi sebeplerle evlerini terk etmek zorunda kalıyor.Bugün  dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden  edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. İnsanlar, sadece daha iyi bir  iş, daha yüksek bir hayat standardı için değil; çoğu zaman hayatta kalabilmek,  karınlarını doyurabilmek için göç ediyor.
 
 
Güvenli bir gelecek gayesiyle çıkılan bu yolculukların önemli bir  kısmının, maalesef ölümle, felaketle sonuçlandığını görüyoruz. Geride  bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz’in azgın  sularında hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan 10 bin Suriyeli çocuğun akıbeti  bilinmiyor."
 
"Türkiye olarak farklı bir duruş sergiledik"
 
"Türkiye olarak bu tablo karşısında tarihimizden ve kültürümüzden  tevarüs ettiğimiz değerlerle farklı bir duruş sergiledik." diyen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan bir medeniyetin  mensupları olarak kimseye ayrımcılık yapmadık. İmkanları bizden katbekat fazla  ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk,  din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Kendi vatandaşlarımıza  hangi imkanları sunuyorsak, ülkemize sığınan mazlum ve mağdurlara da aynı  hassasiyetle davrandık.
 
Barınmadan sağlığa, eğitimden sosyal entegrasyona kadar hemen her  alanda kapsamlı politikalar yürüttük. Ancak bu süreçte, Avrupa Birliği başta  olmak üzere, lafa gelince demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye  bırakmayan ülkelerden herhangi bir destek alamadık. Türkiye'ye verilen sözler  tutulmayarak, ülkemiz düzensiz göç yükünü tek başına omuzlamak zorunda  bırakıldı."
 
Avrupa'ya gidebilen göçmenlerin ırkçı, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı  politikaların kurbanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Geçen yıl Türkiye-Yunanistan  sınırında yaşanan insanlık dışı görüntüler, kimi batılı ülkelerin göçmenlere  yönelik bakışını göstermesi açısından son derece ibretliktir. Koronavirüs salgını  ise göçmenlerin sıkıntılarını artırmış, zaten kırılgan olan durumlarını daha da  zorlaştırmıştır." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Afrika kaynaklı düzensiz insan  hareketleri sebebiyle, mülteci ve göç konusunun güvenlik parantezine alınmak  istense de bu meselenin pek çok boyutu olduğunu belirtti.
 
Farklı hayatları, farklı hikayeleri bir araya getiren göç olgusunun,  eskiden beri kültürel etkileşimin en etkili vasıtası olduğunu ifade eden Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Göç aynı zamanda yeni bir buluşmadır; etnik kimliği, dini, dili,  kültürü farklı insanların kucaklaşmasıdır. Bu süreçte yaşananlar, dilimizde yeni  kelimeler, ağzımızda yeni tatlar, hatırımızda yeni birliktelikler bırakır.  Hüznüyle sevinciyle göç hikayelerinin etkili bir şekilde anlatılması  noktasında sinema güçlü bir araçtır. Göçün ihtiva ettiği zenginliğin ve  çeşitliliğin, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne de yansıdığını görmekten  memnuniyet duyuyorum.
 
Göçle ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak, göçmenlerin  gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını görmemiz gerektiğine inanıyorum.  Dünyanın dört bir yanından göç hikayeleriyle festivale katılan değerli  yönetmenlere, etkinliği destekleyen kurumlara ve sponsorlara bir kez daha  teşekkür ediyorum. Dünyanın ilk sınırsız erişimli film festivali olma özelliğini  taşıyan Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen  herkesi tebrik ediyorum."
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Göç Filmleri Festivali
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