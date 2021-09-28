Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Hedefe çok yaklaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesinin, hem evrensel sağlık hakkı hem de ahlaki açıdan zaruri olduğunu ifade etti.

Konuşmasına, devlet ve hükümet başkanlarını selamlayarak başlayan Erdoğan, Biden'a bu etkinliği organize ettiği ve nazik daveti için teşekkür etti.

İnsanlığın yaklaşık iki yıldır eşi benzeri görülmemiş bir imtihan verdiğini belirten Erdoğan, bu süreçte, dayanışma sergilenmesi halinde bu musibetten kurtulabilineceğinin öğrenildiğini kaydetti.

Türkiye olarak, dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması, bütün ülkelerde test, teşhis, tedavi, tespit ve tedbir araç ile imkanlarının güçlendirilmesine ve küresel düzeyde daha iyi bir sağlık mimarisinin inşasına dair hedefleri ilkesel olarak desteklediklerinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin, bu süreçte çok sayıda ülkeye, ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğu gibi, bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar ölçüsünde gereken katkıyı sağlayacağını dile getirdi.

"Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi, hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir" vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları aşıya ve sağlık hakkına erişimde engel teşkil etmemelidir. Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışmanın azami derecede sağlanması hayati önemi haizdir. Adil, bilimsel ve insani yaklaşım bunu gerektirmektedir. Bu anlayışla, 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa, tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeyi ulaştırdık. Başka ülkelerden tedarik ettiğimiz aşıların bir kısmını talep eden ülkelerle paylaştık. Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda 2'nci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık. Ayrıca, TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı, en kısa zamanda seri üretime geçirerek, tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz."

"Birçok eksikliği gözler önüne serdi"

Bundan sonraki süreçte "Küresel Kovid-19 Zirvesi"nin taahhütlerini de göz önünde bulundurarak, az ve düşük-orta gelirli ülkeler için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, salgının, küresel sağlık mimarisindeki birçok eksikliği gözler önüne serdiğine dikkati çekti.

"Bu salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı daha sağlam ve hazırlıklı hale getirmek, gelecek nesillere olan borcumuzdur. Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir. Bu nedenle, tespit edilen noksanlıkların giderilmesi de bir seçenek değil, siyasi bir sorumluluktur. Türkiye, Kovid-19'dan sonra her bakımdan daha güçlü bir dünya için sergilenecek gayret kulvarında yerini almaya hazırdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini, zirvenin başarılı geçmesi temennisinde bulunarak bitirdi.