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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Hedefe çok yaklaştık

AA |  28 Eylül 2021 Salı - 16:14 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 16:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Küresel Koronavirüs Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda 2'nci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık. Ayrıca, TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı, en kısa zamanda seri üretime geçirerek, tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırılgan ve  dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin  desteklenmesinin, hem evrensel sağlık hakkı hem de ahlaki açıdan zaruri olduğunu  ifade etti. 
 
Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında, ABD Başkanı Joe  Biden'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak düzenlenen "Küresel Kovid-19  Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.
 
Konuşmasına, devlet ve hükümet başkanlarını selamlayarak başlayan  Erdoğan, Biden'a bu etkinliği organize ettiği ve nazik daveti için teşekkür etti.
 
İnsanlığın yaklaşık iki yıldır eşi benzeri görülmemiş bir imtihan  verdiğini belirten Erdoğan, bu süreçte, dayanışma sergilenmesi halinde bu  musibetten kurtulabilineceğinin öğrenildiğini kaydetti.
 
Türkiye olarak, dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması, bütün  ülkelerde test, teşhis, tedavi, tespit ve tedbir araç ile imkanlarının  güçlendirilmesine ve küresel düzeyde daha iyi bir sağlık mimarisinin inşasına  dair hedefleri ilkesel olarak desteklediklerinin altını çizen Erdoğan,  Türkiye'nin, bu süreçte çok sayıda ülkeye, ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin  temininde yardımcı olduğu gibi, bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar  ölçüsünde gereken katkıyı sağlayacağını dile getirdi.
 
"Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel  koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi, hem evrensel sağlık hakkıdır hem  ahlaki açıdan zaruridir" vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini  şöyle sürdürdü:
"Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları aşıya ve sağlık hakkına  erişimde engel teşkil etmemelidir. Bu konuda uluslararası iş birliği ve  dayanışmanın azami derecede sağlanması hayati önemi haizdir. Adil, bilimsel ve  insani yaklaşım bunu gerektirmektedir. Bu anlayışla, 159 ülke ve 12 uluslararası  kuruluşa, tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik  malzemeyi ulaştırdık. Başka ülkelerden tedarik ettiğimiz aşıların bir kısmını  talep eden ülkelerle paylaştık. Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü  nüfusumuzda 2'nci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık. Ayrıca,  TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı, en kısa zamanda seri üretime geçirerek,  tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz."
 
"Birçok eksikliği gözler önüne serdi"
Bundan sonraki süreçte "Küresel Kovid-19 Zirvesi"nin taahhütlerini de  göz önünde bulundurarak, az ve düşük-orta gelirli ülkeler için Türkiye'nin  üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, salgının, küresel sağlık  mimarisindeki birçok eksikliği gözler önüne serdiğine dikkati çekti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:
"Bu salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel  sağlık tehditlerine karşı daha sağlam ve hazırlıklı hale getirmek, gelecek  nesillere olan borcumuzdur. Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman  meselesidir. Bu nedenle, tespit edilen noksanlıkların giderilmesi de bir seçenek  değil, siyasi bir sorumluluktur. Türkiye, Kovid-19'dan sonra her bakımdan daha  güçlü bir dünya için sergilenecek gayret kulvarında yerini almaya hazırdır."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini, zirvenin başarılı geçmesi  temennisinde bulunarak bitirdi.
 

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