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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriğine mesaj

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 18:48 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 19:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak  Maşalyan ve Ermeni toplumunun kıymetli üyelerini selamlayarak, "Birinci Dünya  Savaşı'nın zor şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad  ediyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
 
Etnik kökeni, dini, dili, rengi fark etmeksizin herkesin insanlık  ailesinin fertleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu topraklarda asırlardır barış  içinde hep birlikte yaşıyor, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde huzur  buluyoruz." dedi.
 
Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Bizi bir arada tutan ne çıkardır, ne de hesaptır; bizi bir arada  tutan aynı ülkeye, aynı değerlere, aynı yüksek ideallere olan samimi  bağlılığımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, özgür ve onurlu vatandaşları  olmak, hepimiz için gurur kaynağıdır. Ortak kültürümüz, Ermeni toplumunun mimari,  musiki ve sanattaki katkılarının yanı sıra yetiştirdiği nice hekim, mühendis,  hukukçu, iş insanı ve meslek erbabının bilgi ve alın teriyle zenginleşmiş,  gelişmiştir. Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan  birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz. Tarihçilerin yapması  gereken tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak, ülkemize yönelik  müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır. Kimliğimizi  sadece, ruhumuzda geçmişin bıraktığı sancılar üzerine inşa etmenin yeni nesillere  de büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum."
 
"Ermenistan'la ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu farklı  vesilelerle hep ifade ettik"
 
"Türkler ve Ermeniler olarak bütün engelleri birlikte aşacak olgunluğa  eriştiğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Sizlerin de bildiği üzere, bu hususta daima samimiyetle hareket ettik, meseleyi  kendi mecrasında çözüme kavuşturmanın çabası içinde olduk. Ermenistan'la iyi  komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde ilişkilerimizi geliştirmeye hazır  olduğumuzu farklı vesilelerle hep ifade ettik. Karabağ krizinin çözümünden sonra  bu çağrımızı yüksek sesle bir kez daha yeniledik. Aynı çağrıyı tekrarlıyorum."  ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:
 
"Sevinçleri paylaşmak, acılara ortak olmak, tarihten doğru dersleri  çıkararak geleceği inşa etmek bizlerin elindedir. Türkiye, bu hususta üzerine  düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir. Milletimizin ayrılmaz bir  parçası olan Ermeni vatandaşlarımıza ülkemizin yürüttüğü bu mücadeleye verdikleri  samimi destek için teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda  yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının  acılarını paylaşıyor, hepinize en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ermeni
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