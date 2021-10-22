Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Afrika 'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında bir infografiğe de yer veren Erdoğan, kendisinin de konuşma yaptığı Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na 45 ülkeden katılım sağlandığını belirtti.

Erdoğan, katılımcı ülkeler arasında 250 kişilik resmi heyetin yanı sıra Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 28 bakan, 7 bakan yardımcısı, Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komisyoneri, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Doğu Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (EAC), Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) ile Türkiye'den ve Afrika ülkelerinden 3 bine yakın iş insanının bulunduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin dünya ile ticaretinde Afrika'nın payının yüzde 6,5 olduğuna işaret etti.