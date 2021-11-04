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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye 2023 Zirvesi"nde önemli mesajlar

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 10:45 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 10:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşımızın her  birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle  küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az  şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye  2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
 
Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Turkuvaz Medya'yı  kendi alanında en yetkili isimlerin katılımıyla düzenlenen program için tebrik  etti.
 
Dünyanın oldukça sancılı geçen 2 yılın ardından yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini artık daha ümitvar bir şekilde sürdürdüğünü  belirten Erdoğan, başta sağlık, ulaşım, eğitim ve ticaret olmak üzere birçok  alanda kademeli normalleşme adımlarının atılmaya başlandığının görüldüğünü ifade  etti.
 
Erdoğan, küresel ekonominin geçen sene yaşadığı daralma sonrasında  tekrar eski ritmine kavuşmaya başladığını, üretim ve ihracatın arttığını, insan  hareketliliğinin yeniden başlamasıyla turizmde de hızlı bir toparlanmaya şahit  olunduğunu dile getirdi.
 
"Hedeflerimiz çerçevesinde politikalar üretiyor ve yürütüyoruz"
Aşılamada ve tedavi yöntemlerinde kazanılacak mevziye bağlı olarak  bundan sonraki sürecin çok hızlı gelişeceğine inandıklarını söyleyen Erdoğan,  şöyle devam etti:
"Ancak insanlık salgının sağlık boyutuna dair meseleleri çözdükçe bu  sefer salgın kaynaklı farklı sorunlarla yüz yüze geliyor. Küresel enflasyon,  tıpkı geçen seneki ekonomik durgunluk gibi bugün insanlığın karşı karşıya  bulunduğu en ciddi sorundur. Tedarik zincirlerinde meydana gelen kırılma  sebebiyle boş kalan raflar da yine bu döneme damga vuran gerçeklerden biridir.  Temel gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar, salgının en fazla mağdur  ettiği toplum kesimlerinin yükünü daha da ağırlaştırıyor. Bu durum, özellikle  Batı ülkelerinde ırkçılığın, İslam düşmanlığının ve yabancı karşıtlığının da  artmasına yol açıyor. Ekonomimizi, insanımızı ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı  da etkileyen bu tehditler karşısında Türkiye olarak kendi önceliklerimiz, kendi  çıkarlarımız ve hedeflerimiz çerçevesinde politikalar üretiyor ve yürütüyoruz."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl salgın dolayısıyla birçok gelişmiş  ülkenin aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak kapattığını ancak kendilerinin  böyle bir yola başvurmadıklarına işaret ederek, bir taraftan salgın tedbirlerine  riayet ederken diğer taraftan da stratejik sektörler başta olmak üzere üretim  süreçlerini devam ettirdiklerini belirtti.
 
Üreten, istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanları zor  dönemlerinde yalnız bırakmadıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Verdiğimiz destek ve  teşviklerle yeni fabrikaların kurulmasını sağladık. Gaziantep'ten Konya'ya,  Kocaeli'den Hatay'a, Ankara'dan Adana'ya birçok şehirlerimize yeni üretim  tesisleri kazandırdık. Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1,8 büyürken, bu yılın ilk  iki çeyreğinde yüzde 7,2 ve yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini  sürdürdü. İhracatta tarihimizde ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aşarak  önemli bir rekora imza attık. Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde  bulunsalar da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına  ulaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz"
"Büyük hedeflere odaklanırken burnumuzun dibindeki sorunlara da asla  gözümüzü kapatmıyoruz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların  farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol  açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri  alıyoruz. Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belirleyerek çiftçimizi  ve üreticimizi korumaya çalıştık. Kamudaki işçi ve memurların ücretlerinde  yaptığımız artışlarla da çıtayı bir hayli yüksek tuttuk. Elektrik ve doğal gaz  fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon  yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve  çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kerim devlet anlayışımızın  tezahürü olan bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Her krizin  aynı zamanda yeni fırsatlara kapı araladığı gerçeğine uygun şekilde felaket  tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan  Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi  sürdüreceğiz."
 
Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nin,  kendilerine bu mücadelelerinde katkı sunacağına inandığını vurgulayan Erdoğan,  programın hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı erdoğan Türkiye 2023 Zirvesi
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