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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı

AA |  25 Eylül 2020 Cuma - 14:40 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 14:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimden kültüre, ticaretten iletişime bütün alanlarda Türkçenin potansiyelinin giderek arttığını görmek bizler için iftihar vesilesidir. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan,  26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
 
Dünyanın en kadim ve yaygın dillerinden biri olan Türkçenin, bugün  geniş bir coğrafyada farklı lehçe ve ağızlarla kıymetini, zenginliğini ve  ayrıcalığını ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin,  binlerce yıllık yazılı kültür geçmişini, kesintisiz devlet geleneğini ve  alemşümul medeniyet birikimini aynı zamanda Türkçeye borçlu olduğunu ifade etti.
 
Kültür ve medeniyetin köşe taşı olan dilin, hiç kuşkusuz bir  milletin kimliği ve karakterinin en belirleyici unsuru niteliği taşıdığını  vurgulayan Erdoğan, dilini kaybeden bir toplumun diğer değerlerini korumasının  çok zor olduğunun altını çizdi.
 
"Türkçemizi hayatın her alanında derinliği ve zenginliği ile  yaşatmalıyız"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Biz de bilimde, teknolojide, ekonomide, sanayide, ticarette ve her  alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için mücadele ederken,  dilimizi 'milli ruhumuz' olarak görüp sahiplenmek mecburiyetindeyiz. Dilin, bir  toplumun geçmişiyle bağ kurup geleceğe yürümesinin en önemli vasıtası olduğunun  bilinciyle Türkçemizi hayatın her alanında bütün derinliği ve zenginliği ile  yaşatmalıyız. Günlük yaşamdan sosyal medya mecralarına, her alanda Türkçenin  doğru ve güzel kullanımına hassasiyet gösterilmesi, devraldığımız zengin dil  mirasını gelecek nesillere aktarmanın en önemli adımı olacaktır.
 
Türkiye ile birlikte Avrupa'dan Asya'nın derinliklerine kadar geniş  bir coğrafyada konuşulan Türk dilinin önemi her geçen gün daha iyi  idrak edilmektedir. Eğitimden kültüre, ticaretten iletişime bütün alanlarda  Türkçenin potansiyelinin giderek arttığını görmek bizler için iftihar  vesilesidir. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla  Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın  milletimiz için bilinçlenmeye vesile olmasını diliyorum."
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Dil Bayramı mesaj
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