Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togo'ya teşekkür: FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile yaptığı ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Togo’nun FETÖ ile mücadelede verdiği desteğin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Togo’ya FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye verdiği destek için teşekkür ederek, “Togo’nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek, takdire şayandır. Sayın Cumhurbaşkanı, bizzat verdiği talimatlarla Togo’daki FETÖ okulunun kapatılmasında ve Maarif Vakfı’mızın okul açmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadelemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şu anda Lome’de Türkiye Maarif Vakfı’nın iki okulu faaliyete geçmiş durumda. Maarif Vakfı’mız, verdiği kaliteli eğitimle, Togo eğitim sistemine ve Togolu öğrencilerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugünkü ikili görüşmemizde, Maarif Vakfı’mızın başkanına da bunu hatırlatmak istiyorum, Maarif Vakfı olarak bir spor okulu açması noktasında kendileriyle mutabık kaldık” dedi.

“TOGO İLE BİRÇOK KONUDA BENZER YAKLAŞIMLARA SAHİBİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Togo ile birçok konuda benzer görüş ve yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün yaptığımız ikili ve heyetlerarası görüşmelerde, ilişkilerimizi nasıl daha ileri noktalara taşıyacağımızı ele aldık. Togo ile esasen birçok konuda benzer görüş ve yaklaşıma sahibiz. Siyasi, ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iş birliğimizi ilerletme arzusundayız. Kıymetli dostumla bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde de bulunduk. Türkiye, Togo’nun bölgesinde ve Afrika kıtasının genelinde ihtilafların barışçıl çözümü konusunda yürüttüğü aktif dış politikayı takdirle izlemektedir. Lome Büyükelçiliği’mizi 1 Nisan 2021 itibarıyla faaliyete geçirdik. İnşallah yıl sonuna kadar Togo da Ankara Büyükelçiliği’ni açacaktır” diye konuştu.

“AFRİKA’YA ZİYARETLERİMİZ DAHA DA ARTIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika’ya ziyaretlerin daha da artacağını belirterek, “Afrika’ya ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki, bizim görev süresi boyunca 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdik. Bunlar şimdi daha da artıyor. Şu anda gördüğünüz gibi dün Angola, bugün Togo, buradan da Nijerya’ya geçeceğiz. Çok kısa bir zaman içinde tekrar Afrika’da 3-4 ülkeye tekrar geleceğim, tekrar geleceğim, tekrar geleceğim” diye konuştu. Ayrıca Erdoğan, Togo ile koronavirüs salgını kapsamında ortak mücadelenin sürdüğünü ifade ederek, “Ayrıca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında da dayanışmamızı sürdüreceğiz. Togo, Burkina Faso ve Liberya’ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Türk Konseyi üyesi Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan’ın da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız” dedi.

“2020’DE 148 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİNE ULAŞTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo ile ticaret hacminin 2020 yılında 148 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Henüz arzu edilen seviyede olmasa da ekonomik ilişkilerimiz giderek gelişiyor. 2020 yılında 148 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2018-2022 ulusal kalkınma planımız çerçevesinde Türk firmaları, turizm, tarım, enerji, inşaat gibi sektörlerde Togo’da örnek gösterilecek yatırımlara imza atmaya hazırdır. Kalkınma alanındaki iş birliğimizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’mızca 2012 yılından bu yana Togo’da sağlık ve eğitim alanında birçok proje gerçekleştirildi. Aynı şekilde şimdiye kadar Türkiye burslarından 89 öğrenci yararlandı. Bu sayının artarak devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.