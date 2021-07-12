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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor

AA |  12 Temmuz 2021 Pazartesi - 15:24 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 17:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan, "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'sından  Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati  verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor." dedi. 
 
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen  Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, tüm illerden gelen gençleri 15  Temmuz gecesi gazilikle müşerref olan mekanda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu  belirtti.
 
Ülkenin ve gönül coğrafyasının dört bir köşesindeki gençlere  selamlarını ileten Erdoğan, vatanın bekası, milletin güvenliği uğrunda gözü  ufukta, eli tetikte nöbet tutan güvenlik güçlerine muhabbetlerini sundu.
 
Erdoğan, dün 26. yılında anılan Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan  Boşnaklara Allah'tan rahmet diledi.
 
 
Avrupa'nın ortasında, Birleşmiş Milletlerin gözü önünde işlenen bu  katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üzerinden geçen 26 yıla rağmen Srebrenitsa'da vahşice katledilen 8  bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya hala devam ediyor. Keşfedilen  her toplu mezarla acılarımız tekrar tazeleniyor. Bu mezarlar aynı zamanda bize  soykırımı unutmama ve unutturmama sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Merhum Aliya'nın  dediği gibi 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' Hem bir daha benzer acıları  yaşamamak hem de Batı'nın soykırım gerçeğiyle yüzleşmesini sağlamak için bunu  yapmak durumundayız. İşte sizler de takip ediyorsunuz; Avrupa'sından Kanada'sına  her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin  tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor. Rabb'im bizleri bu tür  ayıplardan muhafaza eylesin."
 
Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nin başarılı geçmesini, ülke, millet  ve tüm gençler için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diledi.
 
 
Türkiye Gençlik STK'leri Platformunda yer alan tüm kuruluşları  böylesine önemli bir zirveye öncülük etmelerinden dolayı kutlayan Erdoğan,  halihazırda 88 üyesi ve 150 paydaşıyla gençlik alanında ülkenin en kuşatıcı iş  birliği zemini olan platformun, kuruluşundan itibaren hayata geçirdiği projelerle  önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.
 
Nitelikli genç, nitelikli toplum teması altında yürütülen çalışmaların  hem gençlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının gelişimine, niteliklerini  artırmalarına katkı sağladığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:
"Platform ayrıca dergiler, yurtlar, burslar ve diğer projelerle  gençlerimize eğitim hayatlarında destek olmaktadır. Platformun en önemli  özelliğinin, yürüttüğü tüm faaliyetlerde birleştirici, bütünleştirici,  gençlerimizin arasında kardeşliği güçlendirici bir anlayışla hareket etmesi  olduğunu düşünüyorum. Özellikle milli ve manevi değerleri gözeten sivil toplum  kuruluşlarımıza yönelik algı operasyonlarının arttığı bir dönemde platform  bünyesinde tesis edilen dayanışmayı çok kıymetli buluyorum. Hayatın farklı  kulvarlarında hak, adalet, özgürlük mücadelesi veren insanlar olarak, Merhum  Akif'in bir asır önce işaret ettiği şu hakikati gayet iyi biliyoruz: 'Girmeden  tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.'  Evet siyasette de sivil toplumda da sosyal hayatta da başarının anahtarı birlik,  beraberlik, vahdettir. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmektir. Çünkü asıl güç  kemiyette yani sayıda, çoklukta değil, keyfiyette yani nitelikte, kalitededir,  örgütlü olmaktadır."
 
 
Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının bir taraftan hayırda yarışırken  diğer taraftan "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır." emrine uygun şekilde güç  birliği yapmasının çok değerli olduğunu dile getirdi. Böylece hem gönüllü  teşekkülleri hedef alan karalama kampanyalarının karşısında daha muhkem bir set  kurulacağını hem de gençlere yönelik çalışmaların etkinlik ve verimliliğinin  artacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bunun için öncelikle muhatabımız olan gençlerin hassasiyetlerini,  kaygılarını, beklenti, talep ve hedeflerini bilmemiz gerekiyor. Ülkemizde  özellikle bir kısım medya ve muhalefet, gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak  genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi kafalarına, kendi o dar kalıplarına göre  yaptıkları bu genç tanımı, özellikle milyonlarca insanı yaftalıyor. Çok daha  vahimi, önceki hafta üniversite sınavı öncesinde yaşanan askeri iş birliği  protokolü meselesinde olduğu gibi hiç çekinmeden yalan ve iftira siyasetine  gençlerimizi alet ediyorlar. Gençlerle ilgili konuşan, yazan, politika üreten hiç  kimsenin, hiçbir kesimin gençlerimizi kendi meşrebince tanımlamaya, yaftalamaya,  onları hafife almaya hakkı yoktur. Gençlere ulaşmak, gençlerin hassasiyetlerini  kaşımakla olmaz. Gençlere ulaşmak, gençlerin duygularını istismar etmekle de  olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları özellikle gayet güzel bir şekilde  dinlemek, onlara kulak vermek ve onlarla bir duygudaşlık gerekir. Özellikle  millete hesap verme sorumluluğu taşıyanlar, gençlerin ufkundan, dünyaya ve hayata  dair özgün yaklaşımlarından muhakkak istifade etmenin yollarını aramalıdır. İşte  biz 40 yılı aşan siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi son 19 yılda da  hep bunu yapmaya çalıştık, çalışıyoruz."
 
 
Sivil toplum kuruluşlarının programlarına katılmanın yanında bir  süredir Türkiye'nin dört bir yanından farklı görüşten, meslekten ve eğitim  düzeyinden gençleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ağırladıklarını dile  getiren Erdoğan, önceki hafta üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Kütüphane  Söyleşileriyle hem gençleri dinlediklerini hem ülke meselelerini konuştuklarını  hem de Türkiye'nin geleceğine dair karşılıklı hayalleri paylaştıklarını söyledi.
 
Şimdiye kadar siyasetten dış politikaya, savunma sanayisinden  Türkiye'nin uzay çalışmalarına, spordan teknolojiye, akademiden enerjiye uzanan  çok geniş bir yelpazede gençlerle fikir teatisinde bulunduklarını belirten  Erdoğan, şöyle konuştu:
"Diyarbakırlı genç bir kardeşimiz Yusuf, onun davetine icabetle en son  buluşmamızı yine 81 vilayetimizden misafirimizle Diyarbakır Suriçi'nde  gerçekleştirdik. Bir sonraki buluşmamızı inşallah Erzurumlu gençlerimizle yapmayı  planlıyoruz. Ardından Kahramanmaraş. Arka arkaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde  gerek il ziyaretleri gerek kütüphanedeki bu teati gerekse diğer etkinlikler  vasıtasıyla gençlerimizle bir araya gelip hasbihal etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü  gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair  umutlarımız daha da artıyor."
 
Erdoğan, salonda bulunan bir gencin "Bu gençlik sizi çok seviyor."  sözlerine "Aynı şekilde ben de gençlerimizi çok seviyorum." karşılığını verdi.
 
 
"Bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye ve dünyayı takip  ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantılar vesilesiyle millet olarak ufku  ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahip olunduğunun bir kez daha görüldüğünü  vurguladı.
 
"Ne diyorlar? 'Ne olacak bu gençlerin hali' diyerek sürekli şikayet  edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye ve dünyayı takip  ediyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gençlerimiz, büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları  olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor. Her  açıdan daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi, üstadın ifadesiyle 'Dava taşını  gediğine koyacak' bir gençlik geliyor. Kendilerine güvendiğimiz gençlerimizin  başarı grafiği sanattan spora, bilimden teknolojiye kadar her alanda giderek  yükseliyor. Uluslararası spor müsabakalarında genç sporcularımız daha önce  sınırlı varlık gösterdiğimiz branşlarda bile zirveyi artık kimseye kaptırmıyor.  Sadece haziran ayında sporcularımızın uluslararası müsabakalarda elde ettikleri  madalyanın sayısı hamdolsun 54'ü geçti. Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden  sporcularımız arasında devletin koruması ve bakımı altında olan 14 evladımız da  bulunuyor. Devletimizin sahip çıktığı bu gençlerimiz sporun yanı sıra sanat ve  bilimde de kendilerinden söz ettiriyor. Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları  Platformu'nun yapmış olduğu saha araştırmaları da ön yargıların ve dayatmaların  ötesinde ülkemizde hamdolsun çok farklı bir gençlik olduğunu açıkça gösteriyor."
 
Erdoğan, Türkiye'nin Gençleri 2020 Araştırması'nın 34 ilden 8 bin 200  genci kapsaması ve sonuçları itibarıyla ufuk açıcı bir çalışma olduğunu,  kendileri ve gençlerle ilgili faaliyet yürüten gönüllü kuruluşlar için de yol  gösterici mahiyeti bulunduğunu söyledi.
 
Gençlerin aileye, ailevi değerlere sahip çıkmalarının, gelecekle  ilgili ümitvar olmalarının, bu topraklara ve bağrından çıktıkları millete  aidiyetlerinin güçlü olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu  tablo bize Türkiye'nin gençlerinin çoğu zaman onlar adına ahkam kesenlerden çok  daha doğru, çok daha sağduyulu bir şekilde hayatını, ülkesini ve dünyayı  okuduğuna işaret ediyor. Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin  geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz." dedi.
 
 
"Gençlerin enerjisini siyasete daha da fazlasıyla yükselttik"
Fikir dünyasının öncülerinden merhum Nurettin Topçu'nun "Gençlik  geleceğin tohumudur. Bu tohumun özüne bakarak yarınımızı keşfetmek müşkül  olmayacaktır." dediğini ifade eden Erdoğan, gençliğin bir ülke ve milletin  aydınlık yarınlarının teminatı olduğunu belirtti.
 
Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan  toplumların geleceklerine de güvenle baktığına işaret eden Erdoğan, şöyle  konuştu:
"Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen  milletlerin ise bugünü de istikbali de karanlıktır. Bizler bu anlayışla son 19  yıldır halkımızın tamamıyla birlikte gençlerimiz için de çalıştık, çabaladık.  Eğitim altyapısını güçlendirmekten burslara, barınmadan teknoloji ve spora,  istihdamdan destek ve teşvik paketlerine kadar sizler için pek çok adım attık.  Türkiye genelinde 9 olan gençlik merkezi sayısını 374'e ulaştırdık. Spor tesisi  sayımızı 1575'ten aldık, iki kattan fazla artırarak 3 bin 915'e çıkardık.  Mahallelerimize toplam 2 bin 754 adet futbol ve voleybol sahaları kurduk.  Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 700 bine taşıdık. Üniversite  sayımızı 76'dan aldık 207'ye yükselttik. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını  lisans öğrencileri için göreve geldiğim zaman 45 liradan 600 liraya, yüksek  lisans öğrencileri için aylık 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için  ise aylık 135 liradan 1950 liraya kadar biz çıkardık. Bürokrasiden siyasete,  karar alma mekanizmalarında gençlerimizin önünü açtık."
 
Erdoğan, milletvekili seçilme yaşını önce 30'dan 25'e indirdiklerini,  daha sonra 18'e düşürdüklerini, bugün hem partide hem Mecliste hem kabinede hem  de yakın çalışma arkadaşları arasında gençlerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini  vurgulayarak, "Onun için gençler, durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.
 
Türkiye'nin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatında gençlerin  katkısının, varlığının giderek daha çok hissedildiğine dikkati çeken Erdoğan,  "İnşallah sizlerin gayretleriyle sizlerin çalışmalarıyla gelecekte daha büyük  başarılara imza atacak, çok daha iyi bir konumda olacağız." dedi.
 
 
"Tek bir gencimizin dahi heba olmasına gönlümüz razı değildir"
Erdoğan, Türkiye'nin son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre  kurban verdiğini, bir dönem en parlak çocuklarını FETÖ'ye kaptırdığını, ideolojik  kavgalarda gencecik evlatlarını kaybetmiş bir toplum olduklarını belirtti.
 
Erdoğan, "Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi  dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Hangi sebeple olursa  olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini  yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden, kendilerine ikbal devşirmeye  çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da fırsat  vermeyeceğiz. Bugün bu salonda oluşan kardeşlik iklimini en batıdan en doğuya  ülke sathında tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.
 
Erdoğan, gençlerden sadece hedeflerine odaklanmalarını, ülke, millet  ve kendileri için hayal kurmaya devam etmelerini isteğini vurgulayarak, şunları  kaydetti:
"Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin  hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin  vermeyin. Her biriniz inşallah çok büyük sorumluluklar üstlenecek, önemli  görevlere gelecek, ülkemize aşkla şevkle hizmet edeceksiniz. Bilimde, sanatta,  sporda, inovasyonda, teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler imza  atacaksınız. Bizden devralacağınız emaneti yine sizler çok daha yukarılara  taşıyacaksınız. Sizlerden sabırla yılmadan ve yorulmadan inandığınız değerler  uğrunda mücadele etmenizi bekliyorum. Aklınızla inancınızla ahlakınızla  vicdanınızla birikiminizle kabiliyetinizle çalışkanlığınızla mücadeleye devam  ettiğiniz müddetçe üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluğun, aşamayacağınız  hiçbir engelin olmadığına ben inanıyorum. 'Kim var' diye seslenilince, sağına ve  soluna bakmadan fert fert 'Ben varım' cevabını verici, işte bu gençlik bizim hem  umudumuz hem gurur kaynağımızdır.
 
Çanakkale Zaferi'nden 15 Temmuz destanına kadar her yerde siz  vardınız, inşallah bundan sonraki tüm destanları da siz yazacaksınız.  Malazgirt'ten Söğüt'e, İstanbul'un fethinden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar  tarihimizin tüm dönüm noktalarında yine siz vardınız, inşallah bundan sonraki tüm  zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır, hiç şüpheniz olmasın. Dün  kılıçla yol açan sizlerdiniz, dün kalemle medeniyet inşa eden sizlerdiniz, yarın  bilgisayarla geleceğin kodlarını yazan da inşallah sizler olacaksınız. Çünkü  sizler bu medeniyetin çocuklarısınız, çünkü sizler bu milletin evlatlarısınız,  çünkü sizler bu toprakların gençlerisiniz. Sizler hem bizim hem ailenizin  istikbalisiniz, umudusunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Türkiye Gençlik  Zirvesi'nin ülkemizdeki tüm gençler için hayırlara vesile olmasını Allah'tan  diliyorum."
 
 
Programdan notlar
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkiye Gençlik  STK'leri Platformu'nun (TGSP) anlatıldığı video gösterimi yapıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından TGSP tarafından  düzenlenen, toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan ve kar  amacı gütmeyen üç projenin ödüllendirildiği Türkiye Gençlik Zirvesi Ödülleri'nde  dereceye girenlere ödüllerini verdi.
 
Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin  temsili anahtarını hediye etti.
 
Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,  Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Fahrettin Altun ile TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi katıldı.

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