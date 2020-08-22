Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz 'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

BİR GÖRÜŞME DE FİLİSTİN DEVLET BAŞKANIYLA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.