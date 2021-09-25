Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST ülkemize ve istikbâlimizin teminatı gençlerimize hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST’i uluslararası bir marka haline getirecek, Can Azerbaycan’dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
25 Eylül 2021 Cumartesi - 22:28 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 22:28