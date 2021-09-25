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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

25 Eylül 2021 Cumartesi - 22:28 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 22:28

Cumuhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST ülkemize ve istikbâlimizin teminatı gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST ülkemize ve istikbâlimizin teminatı gençlerimize hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST’i uluslararası bir marka haline getirecek, Can Azerbaycan’dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.
 

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