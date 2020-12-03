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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

03 Aralık 2020 Perşembe - 16:34 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı diledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Mehmet Altun'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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