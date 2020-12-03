Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Mehmet Altun'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
03 Aralık 2020 Perşembe - 16:34 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 16:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı diledi.
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