22 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 -0.85 EURO 9,0120 0.41
USD 7,4000 0.43 ALTIN 441,440 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için başsağlığı mesajı

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 12:18 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 12:30

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından paylaştığı mesajında,  "Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi  başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) vefatından  derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı  diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
 
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Niyazi Birinci tarihçi yazar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.