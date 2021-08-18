Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 'Yüz Yüze Eğitim' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüz Yüze Eğitim ile ilgili milyonlarca öğrencinin beklediği müjdeli haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'İnşallah olacak. Dün akşam da bakanımla bu konuyu görüştük, yüz yüze eğitimi başlatacağız.' dedi.