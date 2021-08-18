Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
18 Ağustos 2021 Çarşamba - 23:17 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 23:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 'Yüz Yüze Eğitim' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüz Yüze Eğitim
ile ilgili milyonlarca öğrencinin beklediği müjdeli haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'İnşallah olacak. Dün akşam da bakanımla bu konuyu görüştük, yüz yüze eğitimi başlatacağız.' dedi.