Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. 'Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kamu kurumlarına teşekkür etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika OVP açıklaması
07 Eylül 2021 Salı - 10:17 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 10:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
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