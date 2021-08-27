Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bosna Hersek güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz kilit bir ülkedir. Çok yakın kültürel ve beşeri bağlarımız mevcuttur. Ziyaretimizde işbirliğimizi ilerletmek için birlikte atabileceğimiz adımları görüşme fırsatı bulacağız. Başta altyapı ve yatırım alanlarında mevcut ortak projelerdeki son durumu değerlendireceğiz.

Kabil'de gerçekleştirilen felaketi terör saldırısını milletçe telin ediyoruz. Böyle bir felaketi şu anda DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl bir tehlikeli örgüt olduğunu da ortaya koyuyor.

Yoğun bir şekilde tahliye çalışmaları devam ediyor. Planlamaları titizlikle yaptık. Tahliyeler başarıyla gerçekleşti.

Kabil askeri havaalanından İslamabad'a gidip oradan da THY uçaklarıyla sivil gerekse askeri heyetlerimizi ülkemize getiriyoruz. Bu srüeç boyunca Afgan halkının istikrarına önemli katkılar sağladık.

TALİBAN'LA GÖRÜŞME

Bizim kiminle nerede ne zaman görüşmeler yapacağımız gibi lüksümüz yoktur. Biz şu anda büyükelçiliğimizi Kabil havaalanının içindeki askeri bölüme taşıdık. Büyükelçiliğimiz oradaki yerde faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükelçiliğimiz 3.5 saatlik ilk görüşmeyi yaptı.