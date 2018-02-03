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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SİHA Bayraktar TB2'ye imza

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 20:52 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 20:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'ndaki AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nin  ardından Üs Komutanlığına geçti.
 
Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pilot montu giyen Erdoğan,  üssün harekat merkezinde yetkililerden bilgi aldı.
 
 
Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'ye ilişkin  yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir SİHA'ya imzasını attı.
 
 
Ziyarette, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Aile ve  Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile BAYKAR Makina Teknik Müdürü  Selçuk Bayraktar da yer aldı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, SİHA önünde hatıra  fotoğrafı çektirdi.
 

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