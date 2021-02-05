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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Terör ve şiddete bulaşanların gözünün yaşına bakmayacağız

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 14:59 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 16:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adıyaman – Edirne –Erzurum –İzmir – Kırşehir – Mersin – Osmaniye 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongreleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Boğaziçi olaylarına tepki göstererek, "Zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerleriyle bağı kopmuş bir kesimin varlığıyla da karşı karşıyayız. Teröre bulaşmamış olması şartıyla gençlere sahip çıkmalıyız. Terör ve şiddete bulaşanların gözünün yaşına bakmayacağız, yargının karşısına çıkaracağız. Her evladımızı sahiplenmek hem parti hem de hükümet olarak görevimizdir." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, "Kadınlara sadece vitrin süsü, dolgu malzemesi, yasak savma  kontenjanı olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün  değildir. Biz samimiyeti her konuda olduğu gibi siyasette ve kadınların  siyasetteki varlığı hususunda da mücadelemizin merkezine yerleştiriyoruz." dedi. 
 
Erdoğan, partisinin Adıyaman, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırşehir Mersin, Osmaniye 6. olağan il kadın kolları kongrelerine Cumhurbaşkanlığı  Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
 
2023 seçimlerine işaret eden Erdoğan, seçimlerde kurulacak 271 bine  yakın sandık için 813 bine yakın kadın sandık kurulu üyesi bulmak için verilen  sözün tutulacağına inandığını ifade ederek, katılımcılara "Kadınlarımızın sahip  çıktığı sandıklarda yanlış, hata, eksik çıkmayacağına eminim. Şimdiden tespit  edeceğimiz bu sandık kurulu üyelerimiz, seçim gününe kadar da bulundukları  yerlerdeki tüm haneleri, tüm hanım kardeşlerimizi tek tek ziyaret etmelidir.  Bizim kadın kollarımız, okul gibi çalışan bir kurumdur. Salgın dönemindeki  faaliyetlerinizle kongre sürecindeki gayretlerinizle bu özelliğinizi bir kez daha  gösterdiğiniz için sizlere özellikle teşekkür ediyorum." şeklinde seslendi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin, Türkiye'de kadınları yok sayan,  görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyasetin başarıya  ulaşamayacağını çok iyi bildiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Kadınlara sadece vitrin süsü, dolgu malzemesi, yasak savma kontenjanı  olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir. Biz  samimiyeti her konuda olduğu gibi siyasette ve kadınların siyasetteki varlığı  hususunda da mücadelemizin merkezine yerleştiriyoruz. Siyasi hayatımızın her  döneminde hanımların tüm kademelerde hak ettikleri konumlara gelebilmesini temin  etmenin gayreti içinde olduk. Hamdolsun bu doğrultuda önemli mesafeler  katedilmesini de sağladık. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı  noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti'nin imzası bulunuyor.  Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin  peşindeyken biz, kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için  çalıştık. Bugün ülkemizde eğitimden istihdama ve siyasete kadar her alanda  kadınlar oldukça önemli bir yere gelmişse bunun gerisinde işte böyle kararlı bir  mücadele vardır. Tabii bu mücadelede pek çok engelle karşılaştık. Hatta kendi  içimizde dahi bu mücadeleyi vermek mecburiyetinde kaldık. Ama hamdolsun  kadınlarımızla birlikte tüm bu önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik."
 
 
Halihazırda TBMM'deki AK Parti Grubu'nda 54 kadın milletvekili  bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Kabinede 2 kadın bakanımız yer alıyor.  Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı  mensuplarının yarıya yakını, kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan  oluşuyor. Kadınların işgücüne katılımı yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı çalışan  kadınlarımızın sayısı yarı yarıya azaldı. Siyasette de kadınların görünürlüğü ve  etkisi her geçen gün artıyor." diye konuştu.
 
AK Parti Kadın Kolları'nda görev alan gönüllü olarak çalışan her bir  kişinin ilmik ilmik bu ülkenin geleceğini işlediğini, şekillendirdiğini  unutmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve  Cumhurbaşkanı olarak attıkları her adımda, girdikleri her mücadelede kadınların  yanında olduğunu, olmayı sürdüreceğini söyledi.
 
Yaradılış gereği hayatın yarısında erkek, diğer yarısında kadının  olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bunun için kadınlarımızdan kendi haklarına ve başarılarına sahip  çıkmalarını istiyorum. Mesela tarihimize baktığımızda pek çok sembol kadın  görüyoruz. Selçuklu tarihi Terken Hatunsuz eksik kalır. Osmanlı tarihi Hayme  Anasız eksik kalır. Anadolu'nun vatan haline getirilmesi süreci Bacıyan-ı  Rumlarsız eksik kalır. Erzurum'da Nene Hatun'un, Adana'da Rahmiye Ana'nın,  Kütahya'da Nezahat Onbaşı'nın, Kastamonu'da Şerife Bacı'nın mücadelesini bilmeden  Kurtuluş Savaşımız eksik kalır. Uzun terörle mücadele dönemimizde kimi sivil kimi  kamu görevlisi nice kadınımızın kahramanlıklarını teslim etmezsek bu süreç de  eksik kalır. 15 Temmuz gecesi, darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza,  haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Elbette bunları hayatın her  alanına teşmil etmek mümkündür. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak,  büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz. Şu anda karşımda  salonların tıklım tıklım hanım kardeşlerimle dolu olduğunu görmek geleceğe  yönelik umutlarımızı daha da arttırıyor. Genç kızlarımızı da görmek umutlarımızı  daha da arttırıyor."
 
"AK Parti, Türkiye'nin partisidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük başarıların ancak milletle birlikte  yürünen yolların, verilen mücadelelerin sonunda kazanılabileceğini, bunun en çok  siyasette geçerli bir gerçek olduğunu belirtti.
 
AK Parti'nin Türkiye'nin partisi, milletin tamamının partisi olduğunu  ifade eden Erdoğan, bu partide kimsenin cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz  kalmadığını, kalamayacağını söyledi.
 
AK Parti'de kimsenin kökeninden dolayı ayrımcılığa maruz kalmadığını,  kalamayacağını dile getiren Erdoğan, "Bu partide kimse sahip olduğu kültürel  çeşitlilik sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse  inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu  partide kimse hizipçilik, çetecilik, ayrımcılık yapamaz. Çünkü AK Parti bir kez  daha altını çizerek ifade ediyorum; Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının  partisidir. Bizim bu konuda iki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi rabiamızdır."  diye konuştu.
 
Kongrelerin düzenlendiği salonlara "Rabia için hazır mıyız?" diye  seslenen Erdoğan, "Hep birlikte tüm Türkiye'ye sesleneceğiz. Tek millet, tek  bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu ilkelerimizle sorunu olmayan herkese, gönlümüz  de partimizin tüm kademeleri de açıktır." dedi.
 
İkinci kırmızı çizgilerini anlatan Erdoğan, "İnancımızın da  bedenimizin de ruhumuzun da nüvesini oluşturan ailemizdir. Ailelerimiz bizin için  çok kutsaldır. Bunun için her fırsatta ailenin, aile kurumunun önemine işaret  ediyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için  temellerinden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesini, alkol ve  uyuşturucu bağımlılığından nihilizme kadar pek çok sosyal sorun takip ediyor."  ifadelerini kullandı.
 
 
"Analarımızla beraber bu yolda yürüyeceğiz"
İzmir kongresindeki ekranda annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafını  gören Erdoğan, "Tüm teşkilatımıza özellikle bu gösterdikleri incelik, nezaket  sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Hep söylerim cennet annelerin ayakları  altındadır. Onun için anneler kutsal. Anasız yar olmaz. Bak 'babaların' demiyor.  'Annelerin ayakları altındadır' diyor. Onun için AK Parti anneye farklı bir konum  icra ediyor. Analarımızla beraber bu yolda yürüyeceğiz. Onlarla beraber inşallah  ülkemizi ihya ve inşa edeceğiz." dedi.
 
Türkiye olarak bugüne kadar maruz kalınan saldırılara karşı koyup,  geleceğe güvenle bakabilmeyi aile yapısının sağlamlığına borçlu olunduğunu  belirten Erdoğan, "Ailenin direği annedir, anne. Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin  söylediklerine filan takılmayalım. Biz, analarımıza bakalım, analarımıza. Ailenin  direği anne ve bu annelerimizle beraber geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz."  diye konuştu.
 
Dün 2020 yılının nüfus verilerinin açıklandığını aktaran Erdoğan,  Türkiye nüfusunun 84 milyona merdiven dayamış olmakla birlikte yaş ortalamasının  yükseldiğini, bunun da aile kurumuna ve onunla birlikte çocuklara sahip çıkılması  gerektiğini gösterdiğini vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim inancımıza göre her çocuk kendi kısmeti  ve bereketiyle hayata gözlerini açar." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 çocuk çağrısını yineleyerek, "Hükümet olarak  hep söylüyorum, en az 3 çocuk. Bunu söylerken derdim var. 'Nikahlanınız,  çoğalınız.' buyuruyor Rabb'imiz. Boşuna değil. Bunu başardığımız sürece bilesiniz  ki Türkiye çok daha güçlü olacak. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz, 'Ebedi  alemde diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim.' buyuruyor.  Burada hassasiyet var, bu hassasiyeti unutmayalım." diye konuştu.
 
Hükümet olarak kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve  engellilere yönelik hizmetlerle milletin her bir ferdinin yanında olduklarını  gösterdiklerini belirten Erdoğan, eğitimde ve sağlıkta kurdukları güçlü  altyapının gerisindeki en önemli sebeplerden birinin sağlıklı ve birikimli  nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.
 
Çocukların sadece kariyerlerini değil, milli ve manevi değerlerle  donanmasını da düşünmek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle  devam etti:
"Gençlerimiz arasında milli ve yerli şuur sahibi olanlar elbette  çoğunluktadır ama son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz  şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir  kesimin varlığına da üzüntüyle şahit oluyoruz. Teröre bulaşmamış olması şartıyla  bu gençlerimize sahip çıkıp ülkemize kazandırmanın, parti olarak  sorumluluklarımız, hükümet olarak görevlerimiz arasında olduğunu biliyoruz. Kendi  ülkelerinde senato basanları 'terörist' ilan edenlerin, Türkiye'de rektörlük  basmaya kalkanları 'hak arayıcısı' olarak göstermesindeki iki yüzlülük, bize asıl  sorumluluklarımızı unutturamaz. Kendi ülkelerinde sokakta en küçük bir taşkınlık  gösterenlerin başını ezenlerin, Fransa'da sarı yeleklileri görüyorsunuz,  ülkemizde sokakları terörize edenleri masum göstermeye çalışmasını da  önemsemiyoruz.
 
Elbette teröre bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen,  şiddeti bir hak arama vasıtası olarak gören hiç kimsenin gözünün yaşına  bakmayacak, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız, bu böyle biline.  Bununla birlikte teröre bulaşmamış, devletine ve milletine husumeti hayatının  merkezine yerleştirmemiş her evladımızı sahiplenmek hem parti hem hükümet olarak  görevimizdir."
 
 
"İlim yuvalarımızı terörize etmeye kimsenin hakkı yok"
Göreve geldiklerinde Türkiye'de 76 üniversite olduğunu aktaran  Erdoğan, bu sayıyı 207'ye çıkardıklarını, Türkiye'de üniversitesi olmayan ilin  bulunmadığını anımsattı.
 
Boğaziçi Üniversitesinde kısmi bir azınlığın rektörünün odasını işgale  yeltendiğine değinen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bu kadar önemli bir üniversitenin öğrencilerinin tamamını hedef alan  bir anlayış değil ama oradaki bir kısım genç ne yazık ki dışardan tahriklerle  böyle bir oyuna geliyorlar. Peki kimler var bu işin içinde? Bakıyorsunuz, ana  muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı kadın var. Başka kim var? Yine bir  siyasi partinin, ismini vermeye gerek yok, onun genel başkan yardımcısı veya  farklı bir görevde olan bir tanesi daha var. Sizin orada ne işiniz var? Siz gidin  siyaset yapın. Gidip oradaki gençleri tahrik etmenin anlamı ne? Öbür tarafta ana  muhalefetin başı her gün konuşuyor. Öbür muhalefet partisi, dağdan destek alıyor,  PKK'dan destek alıyor. Dün Kadıköy'de kalktılar gösteri yapmaya yeltendiler. Öbür  tarafta İYİ Parti, ismi iyi ama kendisi maalesef, o da bu işin içine karıştı.  Şimdi biz bunlara 'Hoş geldin.' mi diyeceğiz, bunlara cevap vermeyecek miyiz? 206  tane üniversitede herhangi bir şey yok, bunları niye konuşmuyorsunuz, ortalığı mı  karıştıracaksınız, bunu mu istiyorsunuz? Buralar bizim ilim yuvalarımız. Bu ilim  yuvalarımızı tahrik etmeye, buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da  müsaade etmeyiz."
 
Ailelere "Bu oyunu birlikte bozalım" çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelere, "Sokaklarda küresel  fitnecilerin ve onların içimizdeki aparatlarının sinsi oyunlarına meze edilmeye  çalışılan çocuklarımızın ailelerine çağrıda bulunuyorum. Evlatlarınıza lütfen  sahip çıkın. Lisedeki evlatlarına sahip çıkın. Üniversitedeki evlatlarınıza sahip  çıkın. Meydanı onların heyecanlarını, hayallerini, heveslerini kendi çıkarları  için kullanan profesyonel provokatörlere bırakmayın. Gelin bu oyunu hep birlikte  bozalım. Bu sinsi oyunu bozmak için öncelikle üzerine eğilmemiz gereken yer  ailedir. Ailede de annedir anne." diye seslendi.
 
Aile yapısının uzunca bir süredir doğrudan veya dolaylı ama hepsi de  bilinçli bir saldırı dalgasında olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Milletimize, bilhassa medya yoluyla dayatılan çarpık toplumsal  mesajların aile yapımızı çökertmeyi hedef aldığını görüyoruz. Amaç, bireyi  aileden kopartarak küresel dayatmaların savunmasız hale dönüştürülmesidir. Büyük  bir üzüntüyle belirtmek isterim ki bu senaryoda kısmen de olsa bir ilerleme  sağlanmıştır. İnşallah bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız. Hem bugün  çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkacağız hem de ileride her bakımdan  donanımlı, milli ve manevi değerleriyle bezenmiş, medeniyet şuuru olan nesiller  yetiştireceğiz. Bu konuda en önemli görev ailenin temeli ve taşıyıcısı olan  kadınlarımıza düşüyor. AK Parti Kadın Kolları olarak sizden siyasi  faaliyetlerinizi bu medeniyet sorumluluğuyla da taçlandırmanızı bekliyorum.  İnşallah önümüzdeki önceliklerimizin başında bu gelecektir. Ben annelerimize  güveniyorum, annelerimize inanıyorum. Annelerimizle birlikte ülkemizin 2023'e çok  daha farklı hazırlandığını görüyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerin hayırlara vesile olmasını dileyerek  görev alacak teşkilat mensuplarını tebrik etti.
 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  konuşmasının ardından Adıyaman, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırşehir, Mersin,  Osmaniye ile kurulan bağlantılarda parti üyelerini selamlayarak, kongrelerin  hayırlı olması dileğinde bulundu.
 
 

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