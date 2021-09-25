Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Darülaceze tesisleri açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Bu ülkede hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk.

Bizler de bu emanetlerimize sahip çıkıyorsak, onlara gereken her türlü bakımı yapıyorsak, ben cumhurbaşkanı olarak 'Elhamdülillah...'

Sağlık eğitime, konuttan istihdama her alanı kapsayan destek politikalarıyla ülkemizi gıpta edilen bir ülke haline getirdik.