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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Korkaksın bitiksin!

AA |  15 Mart 2021 Pazartesi - 14:27 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 16:32

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
Erdoğan, "Birileri 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın bitiksin. Bu işler korkakların işi değil. Yürek ister yürek." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, "AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara  taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin  gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek,  yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları  olacaksınız." dedi. 
 
Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları  6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını  dileyerek, "Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğumuz bu  gurur tablosu hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan  inancımızı, güvenimizi bir kat daha artırmıştır." ifadelerini kullandı.
 
 
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e yaptığı hizmetler için  teşekkürlerini ileten Erdoğan, Büyükgümüş ile farklı görevlerde birlikte  çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.
 
AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Gençlik Kolları Başkanlığı  görevini yerine getiren Zelkif Kazdal, Hakan Tütüncü, Fatih Şahin, İsmail  Karaosmanoğlu, Zafer Çubukçu, Abdurrahim Boynukalın ve Melih Ecertaş'a da  şükranlarını sunan Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanlığına aday gösterdikleri Eyyüp  Kadir İnan'ı tebrik ederek başarılar diledi.
 
 
"Partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız"
Erdoğan, İnan'ın hem genel merkezde hem de İzmir Gençlik Kollarında  başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve gençliğine rağmen parti çalışmalarında ve  teşkilatçılıkta tecrübesini ortaya koymuş biri olduğunu belirterek, "İnşallah  2023'e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya hep  birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle 81 vilayetimiz ve ilçelerimizde yapılan  kongrelerde gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimin her birini ayrı ayrı  tebrik ediyorum. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında gençlik kollarımızın  çatısı altında partimize ve milletimize hizmet etmiş olan kardeşlerimin tamamına  şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
 
 
Salonda bulunan İzmirli gençlerin tezahüratları üzerine, "İzmir,  2023'e hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından,  "Maşallah, bu sözü verdiğinize göre inanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür  gelecektir." karşılığını verdi.
 
Erdoğan, salondaki gençlerin tezahüratlarını sürdürmesine karşılık,  "Gençler, ben de aşığım sizlere. Sizde bu heyecan olur da bizde de bu aşk olmaz  mı? Dolayısıyla ben de sizlere gerek Kocaeli gerek İstanbul'u ile gerek Hatay'ı  ile gerek şu anda bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber inşallah  sadece 2023 değil, 53 ve 71. yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Yürüyoruz   ve millet de yürüyor arkamızdan." dedi.
 
 
Gençlik kollarında yetişen gençlerden pek çoğunun Merkez Karar ve  Yönetim Kurulu Üyesi, il, ilçe başkanı, milletvekili ve belediye başkanı gibi  görevleri başarıyla yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Aynı şekilde, bu  kardeşlerimizden iş dünyasından bürokrasiye kadar her alanda çalışmayla bizleri  gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14  milletvekilimiz, belediyelerde 1472 meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor."  bilgilerini verdi.
 
 
"Bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor"
Erdoğan, gençlik kollarında yetişen gençlerin, tüzük gereği belli bir  yaşı geçince buradaki görevi bırakmak durumunda kaldıklarını hatırlatarak,  "Esasen lise yıllarından başlayıp üniversite öğrenimleri boyunca süren  hayatlarının ilk dönemlerinde de devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe  hazırlıyor." dedi.
 
 
AK Parti Gençlik Kollarının, Türkiye'nin tüm siyasi partileri arasında  üye kaydı noktasında bir numara olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Şu anda, bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir  başka parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu  olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda  kalıyor. Hanımlar da 5,5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor.  Evelallah toplamda da zaten 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik  kollarımız, her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor. Partimizle birlikte 81  ilimiz de bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Önümüzdeki dönemde sizlerden de hem  partimiz içinde hem diğer faaliyet alanlarında böyle iftihar verici haberler  almayı bekliyoruz."
 
 
AK Parti olarak, Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken  kadınları ve gençleri daima yanlarında bulduklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkemize  18 yılda Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını  kazandıran AK Parti'nin hem gücü hem farkı buradan geliyor. AK Parti'nin bugünkü  temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz  gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları  olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü  Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Malazgirt'ten  bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler  vardınız." diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti?
 
 
"Sadece geçtiğimiz asrın başından bu yana verdiğimiz mücadelelere  baktığımızda gördüğümüz şudur: Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te,  Kut'ül Amare'de siz vardınız, siz. Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da siz  vardınız, siz. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Maraş'ta siz vardınız, siz. İstiklal  Harbimizde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de siz vardınız, siz. Kıbrıs'tan  Irak'a ve Suriye'ye, Karabağ'dan Libya'ya kadar kardeşlerimizin imdadına  yetiştiğimiz her yerde siz vardınız, siz. Nerede bir ay yıldızlı bayrak  yükseldiyse bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de Asım'ın nesli olan  sizlerdiniz. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin  Börü'ler, Eren Bülbül'ler sizlerdiniz, sizler. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere  bırakmayıp FETÖ'cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar, Erol Olçok'lar sizlerdiniz. Çünkü siz, Asım'ın nesliydiniz, çünkü siz, binlerce  yıllık devlet geleneğimize sahip çıkan Alperenlerdiniz. Çünkü siz, bu toprakları  bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden  kahramanlardınız."
 
 
Arif Nihat Asya'nın "Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek/  Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek/ Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek/  Yürü, hala ne diye oyunda, oynaştasın/ Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın/  Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden/ Senin de destanını okuyalım ezberden/  Haberin yok gibidir taşıdığın değerden/ Elde sensin, dilde sen, gönüldesin,  baştasın/Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" dizelerini okuyan Erdoğan,  gençlere şöyle seslendi:
"Sizler, oyunda, oynaşta olmak yerine, ülkemiz ve milletimiz için  elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler, üniversitede ilim  yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı  takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler, bozgunculara  karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve  ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır  ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmet  etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış fazilet  abidelerisiniz. Sizler, Sultan Alparslan'ın inancının, Osmanbey'in ferasetinin,  Yavuz'un cesaretinin, Abdülhamid Han'ın dirayetinin, Gazi Mustafa Kemal'in  azminin bugünkü temsilcilerisiniz. Sizler, Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın  gönlüyle bakan, Hacıbektaş'ın kalbiyle seven, Anadolu irfanının evlatlarısınız.  Ve sizler, inşallah geleceğin Türkiyesi'nde medeniyet güneşimizi dünyanın  tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Yarının Türkiyesi, sizlerin, Asım'ın neslinin  omuzlarında yükselecektir."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini kendi geleceğinin önüne  koyan gençler var oldukça, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimsenin  durduramayacağını vurguladı.
 
 
"Hayaliniz olmadan, hedefiniz olmaz"
"Gençler, Rabia'mızı hep birlikte öyle bir tekrarlayalım ki  dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku versin" diyen Erdoğan, "Tek millet, tek  bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş  olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte 2023 gençliği, işte 2053  Türkiyesi'ni emanet edeceğimiz gençlik, işte büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı  gençlik, işte AK gençlik. Rabb'im hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.
 
 
Gençlerden hayal kurmalarını ve hayallerinin peşinde koşmalarını  isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez ama hayaliniz olmadan hedefiniz de  olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Tarihe 'büyük' sıfatıyla  geçen tüm fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar, sporcular hep bir  hayalle yola çıkmıştır. Hayırsız hayalden de Rabb'imize sığınırız. Hayalsiz  fethin sonu barbarlığa, hayalsiz devlet adamlığının sonu diktatörlüğe, hayalsiz  ilmin sonu özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana varır. Biz,  hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve  millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. İşte bunun için bizim  gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmak için çalıştılar. Sadece  kendilerine sunulan hayatla yetinen nice nesillerin imanını da istikametini de  enerjisini de gasbetmeye kalktılar. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca bir  süre bu şekilde bizi oyalamayı da başardılar. Ne zaman ki yeniden hayaller  kurmaya başladık, işte o zaman etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, özellikle de  gerçek gücümüzü görmeye başladık."
 
 
"Ömürlerini bu yolu açmaya vakfettiler"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a,  Arif Nihat Asya'dan Abdurrahim Karakoç'a, Erdem Bayazıt'tan Sezai Karakoç'a nice  fikir ve sanat insanının ömrünü bu yolu açmaya vakfettiğini belirtti. Siyasette  ise hepsini rahmetle andıkları Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar  vizyon ve hayal sahibi liderlerin bu mücadeleyi yürüttüğünü söyleyen Erdoğan,  şöyle konuştu:
"Biz de siyasi hayatımız boyunca, özellikle de iktidar yıllarımızda  vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın  gayreti içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk  Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların  arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesine sığındı. Daha  sonra ne dedi? 'Haberim olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş,  korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin  işi değil, bu yürek ister. Sandalda kürek değil, yürek ister yürek. Hamdolsun bu  tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık."
 
 
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı  konuşmada, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınmasını hızlandırarak yeni  şahlanışın altyapısını kurduklarını söyledi.
 
Gençlerin, kendi alanlarındaki becerisiyle her zaman AK Parti'nin  yanında olduğunu belirten Erdoğan, "Ben böyle bir gençliğe sahip olduğum için  Allah'ıma hamdediyorum." dedi.
 
 
AK Partili gençleri, milleti ve ülkesi için büyük hayalleri nesillerin  temsilcisi olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şu karşımda duran AK gençliği milletimizle birlikte tüm mazlumların,  mağdurların, tüm insanlığın ümidi olarak görüyorum. Şu karşımda duran AK gençliği  ülkemize ve milletimize karşı sinsi tuzaklar kuran, yeni yeni oyunlar planlayan o  korku dolu tiplerin korkulu rüyası olarak görüyorum. Sizler, kendinizi en iyi  şekilde yetiştirerek milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için  çalıştığınız sürece karşınızda hep bunu engellemek isteyenler olacaktır. İmanla  yoğrulmuş inancın, azmin, kararlılığın, gayretin elinden hiçbir şey kurtulamaz.  Mehmet Akif ne diyor, 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı  yürek sinede yüktür.' Onun için imansız paslı yüreklerden korkmayın, yolunuza  devam edin."
 
 
Kongre sonrası gençlere Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" kitabının  dağıtılacağını aktaran Erdoğan, dağıtılacak kitabın gençlerin yastık altı kitabı  olacağını söyledi.
 
Gençlerle birlikte girdikleri her mücadelenin sonunun zaferle  sonuçlanacağının altını çizen Erdoğan, "Yürüdüğümüz her yolun sonu elbette hayra  çıkacaktır. Rabbime beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı, sizler gibi  yol arkadaşları bahşetti için ne kadar hamdetsem azdır." ifadelerini kullandı.
 
"Kötü örnek, örnek alınamaz" sözünü anımsatan Erdoğan, gençlerin bu  ifadeyi hayatının merkezine yerleştirmesi gerektiğini vurguladı.
 
 
"Yalanların er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır"
Her alanda olduğu gibi siyasette de kötü örnekler olduğunu söyleyen  Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Mesela kendi birikimi ve gayretiyle siyaset basamaklarını tırmanmak  yerine başkalarını kötüleyerek, başkalarının emeğinin üzerine basarak bunu  yapmaya çalışanlar göreceksiniz. Oldu mu geçmişte? Bunların hepsini biliyorsunuz.  Sakın örnek almayın. Unutmayın, öksüz ağaçların ilk rüzgarda yıkılıp gitmesi gibi  bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek imtihanda ortaya çıkar. Mesela  hakkı ve hakikati araştırmak, bulmak, konuşmak yerine yalanı, iftirayı,  çarpıtmayı, siyasetlerinin merkezine yerleştirenleri göreceksiniz. Sakın örnek  almayın. Yalanların er geç ortaya çıkmak, iftiraları önünde sonunda dönüp  sahibinin boynuna dolanmak gibi bir huyu vardır. Mesela siyaset yoluyla ülkesine,  şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinde  koşanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Milletimiz feraseti ile ülkesi için  çalışanla kendisi için çalışanı mutlaka tefrik eder, herkese hak ettiği muameleyi  sandık önüne geldikleri zaman verir. Mesela halkın gönlünü kazanarak iktidar  olmak için çalışmak yerine vesayet güçlerinin, darbecilerin, dış mihrakların  inayetine sığınanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Demokrasiyi içine  sindiremeyenlerin olup olacağı ya terör örgütlerinin esiri ya yabancıların  beşinci kol aparatı haline dönüşmektir. Mesela ülkesini kalkındırmak için çalışıp  didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece  'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın  örnek almayın. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, arsızlığı,  sığlığı, tembelliği özellikle yüceltmeye kalkanların akıbeti de hep  mahcubiyettir."
 
 
Erdoğan, "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince  veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek  almayın. İstikameti bozulan insanların nihayetinde nerede duracaklarını kendileri  dahi bilemez. Mesela ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu, sahip  olduğu her şey borçlu bulunduğu ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler  göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu  hep çok acı şekilde bitmiştir." diye konuştu.
 
 
Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı  hayat biçimlerini, çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanların olduğunu dile  getiren Erdoğan, "Tarihte dinini, dilini, kültürünü ve değerlerini kaybedip de  varlığını sürdürebilen hiçbir toplum yoktur. Bu misalleri, daha uzun uzadıya  sürdürmek mümkündür. Önemli olan hayatta kendinize kimleri örnek alacağınızı iyi  seçmenizdir." ifadelerini kullandı.
 
Hazreti Muhammed'in en büyük ve en mükemmel örnek olduğunu vurgulayan  Erdoğan, ataların içinde de pek çok örnek ismin bulunduğunu da söyledi.
 
 
"Gençlik Kolları, örnek nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor"
Gençlerin de karakterleri, birikimleri ve başarılarıyla sonraki  nesillere örnek olacaklarına işaret eden Erdoğan, "Gençlik Kolları  teşkilatlarımızın her birinin diğer görevlerinin yanı sıra örnek nesillerin  yetişmesine katkı sağlayan irfan yuvaları olduğuna inanıyorum." dedi.
 
 
Erdoğan, Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğüdü paylaştı:
"Allah'a şirk koşma, günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru  kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme,  bağırarak konuşma. İlim meclislerine katıl, cahilden ve kötü komşudan uzak dur.  Erken kalk, az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et, doğru arkadaşlar seç, tembel  olma. Acele etme, şefkatli ve ikram sever ol. Başa gelene sabret."
 
 
Sabredenin zafere ulaşacağını söyleyen Erdoğan, "Hayatınızı bu ilkeler  doğrultusunda biçimlendirdiğiniz sürece, hiçbir güç sizin hedeflerinize  ulaşmanıza engel olamaz. Belki daha çok çalışmak, belki daha çok sabretmek, belki  daha çok fedakarlık yapmak gerekir. Ama bu yoldan sapmadığınız sürece zafer  muhakkaktır. Rabbimiz bize bu müjdeyi 'Gevşemeyin, hüzünlenmeyin, eğer gerçekten  iman etmişseniz muhakkak üstün olan sizsiniz' emri ilahisiyle hitap ediyor." diye  konuştu.
 
 
Erdoğan gençlere, "Şimdi sizinle 2053 Türkiyesi için ahitleşelim mi?"  diye sordu. "Evet" karşılığını alan Erdoğan, "Kendimiz ve ülkemiz için büyük  hayaller kuruyor muyuz? Bunun için kendimizi hayatın her alanında en iyi şekilde  yetiştiriyor muyuz? Medeniyet değerlerimize, tarihimize, kültürümüze sahip  çıkıyor muyuz? Ailemize ve mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimize layık  olmak için çalışıyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyor muyuz? 2053  vizyonumuzu hayata geçiriyor muyuz?" diye seslendi.
 
 
Gençlerden "evet" karşılığını alan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Maşallah. Sizler bu coşku ve heyecanla çalıştıkça Allah'ın izniyle  Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına kimse mani olamaz. Bu duygularla Genel Merkez  Gençlik Kolları 6. Olağan Büyük Kongremizde görev alacak kardeşlerimi bir kez  daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta çarşamba günü  24 Mart'ta Genel Merkez 7. Olağan Büyük Kongremizi gerçekleştireceğiz. Partimizi  2023 seçimlerine taşıyacak kadroları böylece tamamen belirlemiş olacağız. Rabbim  yar ve yardımcımız olsun."
 
 
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Gençlik Kolları Başkanı  Ahmet Büyükgümüş ile Gençlik Kolları Başkan Adayı Eyyüp Kadir İnan tarafından  tablo hediye edildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile iştirak ettiği  kongreye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve  Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil  Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel  Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Efkan Ala, Erkan Kandemir, Fatma  Betül Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli, Hamza Dağ, Ali İhsan  Yavuz, Mehmet Özhaseki, Leyla Şahin Usta, Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, AK  Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Merkez Kadın  Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan,  Muhammet Emin Akbaşoğlu, Mehmet Muş, Özlem Zengin, ve Bülent Turan da katıldı.
 

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