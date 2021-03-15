Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Korkaksın bitiksin!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız." dedi.
Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğumuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan inancımızı, güvenimizi bir kat daha artırmıştır." ifadelerini kullandı.
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e yaptığı hizmetler için teşekkürlerini ileten Erdoğan, Büyükgümüş ile farklı görevlerde birlikte çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.
AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yerine getiren Zelkif Kazdal, Hakan Tütüncü, Fatih Şahin, İsmail Karaosmanoğlu, Zafer Çubukçu, Abdurrahim Boynukalın ve Melih Ecertaş'a da şükranlarını sunan Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanlığına aday gösterdikleri Eyyüp Kadir İnan'ı tebrik ederek başarılar diledi.
"Partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız"
Erdoğan, İnan'ın hem genel merkezde hem de İzmir Gençlik Kollarında başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve gençliğine rağmen parti çalışmalarında ve teşkilatçılıkta tecrübesini ortaya koymuş biri olduğunu belirterek, "İnşallah 2023'e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle 81 vilayetimiz ve ilçelerimizde yapılan kongrelerde gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında gençlik kollarımızın çatısı altında partimize ve milletimize hizmet etmiş olan kardeşlerimin tamamına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
Salonda bulunan İzmirli gençlerin tezahüratları üzerine, "İzmir, 2023'e hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, bu sözü verdiğinize göre inanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir." karşılığını verdi.
Erdoğan, salondaki gençlerin tezahüratlarını sürdürmesine karşılık, "Gençler, ben de aşığım sizlere. Sizde bu heyecan olur da bizde de bu aşk olmaz mı? Dolayısıyla ben de sizlere gerek Kocaeli gerek İstanbul'u ile gerek Hatay'ı ile gerek şu anda bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber inşallah sadece 2023 değil, 53 ve 71. yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Yürüyoruz ve millet de yürüyor arkamızdan." dedi.
Gençlik kollarında yetişen gençlerden pek çoğunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, il, ilçe başkanı, milletvekili ve belediye başkanı gibi görevleri başarıyla yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Aynı şekilde, bu kardeşlerimizden iş dünyasından bürokrasiye kadar her alanda çalışmayla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor." bilgilerini verdi.
"Bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor"
Erdoğan, gençlik kollarında yetişen gençlerin, tüzük gereği belli bir yaşı geçince buradaki görevi bırakmak durumunda kaldıklarını hatırlatarak, "Esasen lise yıllarından başlayıp üniversite öğrenimleri boyunca süren hayatlarının ilk dönemlerinde de devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor." dedi.
AK Parti Gençlik Kollarının, Türkiye'nin tüm siyasi partileri arasında üye kaydı noktasında bir numara olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Şu anda, bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlar da 5,5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Evelallah toplamda da zaten 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik kollarımız, her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor. Partimizle birlikte 81 ilimiz de bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Önümüzdeki dönemde sizlerden de hem partimiz içinde hem diğer faaliyet alanlarında böyle iftihar verici haberler almayı bekliyoruz."
AK Parti olarak, Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınları ve gençleri daima yanlarında bulduklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını kazandıran AK Parti'nin hem gücü hem farkı buradan geliyor. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Malazgirt'ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız." diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti?
"Sadece geçtiğimiz asrın başından bu yana verdiğimiz mücadelelere baktığımızda gördüğümüz şudur: Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te, Kut'ül Amare'de siz vardınız, siz. Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da siz vardınız, siz. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Maraş'ta siz vardınız, siz. İstiklal Harbimizde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de siz vardınız, siz. Kıbrıs'tan Irak'a ve Suriye'ye, Karabağ'dan Libya'ya kadar kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız, siz. Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de Asım'ın nesli olan sizlerdiniz. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü'ler, Eren Bülbül'ler sizlerdiniz, sizler. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp FETÖ'cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar, Erol Olçok'lar sizlerdiniz. Çünkü siz, Asım'ın nesliydiniz, çünkü siz, binlerce yıllık devlet geleneğimize sahip çıkan Alperenlerdiniz. Çünkü siz, bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız."
Arif Nihat Asya'nın "Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek/ Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek/ Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek/ Yürü, hala ne diye oyunda, oynaştasın/ Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın/ Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden/ Senin de destanını okuyalım ezberden/ Haberin yok gibidir taşıdığın değerden/ Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın/Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" dizelerini okuyan Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:
"Sizler, oyunda, oynaşta olmak yerine, ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler, üniversitede ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmet etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış fazilet abidelerisiniz. Sizler, Sultan Alparslan'ın inancının, Osmanbey'in ferasetinin, Yavuz'un cesaretinin, Abdülhamid Han'ın dirayetinin, Gazi Mustafa Kemal'in azminin bugünkü temsilcilerisiniz. Sizler, Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan, Hacıbektaş'ın kalbiyle seven, Anadolu irfanının evlatlarısınız. Ve sizler, inşallah geleceğin Türkiyesi'nde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Yarının Türkiyesi, sizlerin, Asım'ın neslinin omuzlarında yükselecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan gençler var oldukça, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimsenin durduramayacağını vurguladı.
"Hayaliniz olmadan, hedefiniz olmaz"
"Gençler, Rabia'mızı hep birlikte öyle bir tekrarlayalım ki dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku versin" diyen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiyesi'ni emanet edeceğimiz gençlik, işte büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı gençlik, işte AK gençlik. Rabb'im hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Gençlerden hayal kurmalarını ve hayallerinin peşinde koşmalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez ama hayaliniz olmadan hedefiniz de olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Tarihe 'büyük' sıfatıyla geçen tüm fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar, sporcular hep bir hayalle yola çıkmıştır. Hayırsız hayalden de Rabb'imize sığınırız. Hayalsiz fethin sonu barbarlığa, hayalsiz devlet adamlığının sonu diktatörlüğe, hayalsiz ilmin sonu özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana varır. Biz, hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. İşte bunun için bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmak için çalıştılar. Sadece kendilerine sunulan hayatla yetinen nice nesillerin imanını da istikametini de enerjisini de gasbetmeye kalktılar. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca bir süre bu şekilde bizi oyalamayı da başardılar. Ne zaman ki yeniden hayaller kurmaya başladık, işte o zaman etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, özellikle de gerçek gücümüzü görmeye başladık."
"Ömürlerini bu yolu açmaya vakfettiler"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Arif Nihat Asya'dan Abdurrahim Karakoç'a, Erdem Bayazıt'tan Sezai Karakoç'a nice fikir ve sanat insanının ömrünü bu yolu açmaya vakfettiğini belirtti. Siyasette ise hepsini rahmetle andıkları Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon ve hayal sahibi liderlerin bu mücadeleyi yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Biz de siyasi hayatımız boyunca, özellikle de iktidar yıllarımızda vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesine sığındı. Daha sonra ne dedi? 'Haberim olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil, bu yürek ister. Sandalda kürek değil, yürek ister yürek. Hamdolsun bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık."
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınmasını hızlandırarak yeni şahlanışın altyapısını kurduklarını söyledi.
Gençlerin, kendi alanlarındaki becerisiyle her zaman AK Parti'nin yanında olduğunu belirten Erdoğan, "Ben böyle bir gençliğe sahip olduğum için Allah'ıma hamdediyorum." dedi.
AK Partili gençleri, milleti ve ülkesi için büyük hayalleri nesillerin temsilcisi olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şu karşımda duran AK gençliği milletimizle birlikte tüm mazlumların, mağdurların, tüm insanlığın ümidi olarak görüyorum. Şu karşımda duran AK gençliği ülkemize ve milletimize karşı sinsi tuzaklar kuran, yeni yeni oyunlar planlayan o korku dolu tiplerin korkulu rüyası olarak görüyorum. Sizler, kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığınız sürece karşınızda hep bunu engellemek isteyenler olacaktır. İmanla yoğrulmuş inancın, azmin, kararlılığın, gayretin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Mehmet Akif ne diyor, 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Onun için imansız paslı yüreklerden korkmayın, yolunuza devam edin."
Kongre sonrası gençlere Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" kitabının dağıtılacağını aktaran Erdoğan, dağıtılacak kitabın gençlerin yastık altı kitabı olacağını söyledi.
Gençlerle birlikte girdikleri her mücadelenin sonunun zaferle sonuçlanacağının altını çizen Erdoğan, "Yürüdüğümüz her yolun sonu elbette hayra çıkacaktır. Rabbime beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı, sizler gibi yol arkadaşları bahşetti için ne kadar hamdetsem azdır." ifadelerini kullandı.
"Kötü örnek, örnek alınamaz" sözünü anımsatan Erdoğan, gençlerin bu ifadeyi hayatının merkezine yerleştirmesi gerektiğini vurguladı.
"Yalanların er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır"
Her alanda olduğu gibi siyasette de kötü örnekler olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Mesela kendi birikimi ve gayretiyle siyaset basamaklarını tırmanmak yerine başkalarını kötüleyerek, başkalarının emeğinin üzerine basarak bunu yapmaya çalışanlar göreceksiniz. Oldu mu geçmişte? Bunların hepsini biliyorsunuz. Sakın örnek almayın. Unutmayın, öksüz ağaçların ilk rüzgarda yıkılıp gitmesi gibi bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek imtihanda ortaya çıkar. Mesela hakkı ve hakikati araştırmak, bulmak, konuşmak yerine yalanı, iftirayı, çarpıtmayı, siyasetlerinin merkezine yerleştirenleri göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Yalanların er geç ortaya çıkmak, iftiraları önünde sonunda dönüp sahibinin boynuna dolanmak gibi bir huyu vardır. Mesela siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinde koşanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Milletimiz feraseti ile ülkesi için çalışanla kendisi için çalışanı mutlaka tefrik eder, herkese hak ettiği muameleyi sandık önüne geldikleri zaman verir. Mesela halkın gönlünü kazanarak iktidar olmak için çalışmak yerine vesayet güçlerinin, darbecilerin, dış mihrakların inayetine sığınanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Demokrasiyi içine sindiremeyenlerin olup olacağı ya terör örgütlerinin esiri ya yabancıların beşinci kol aparatı haline dönüşmektir. Mesela ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, arsızlığı, sığlığı, tembelliği özellikle yüceltmeye kalkanların akıbeti de hep mahcubiyettir."
Erdoğan, "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. İstikameti bozulan insanların nihayetinde nerede duracaklarını kendileri dahi bilemez. Mesela ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu, sahip olduğu her şey borçlu bulunduğu ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu hep çok acı şekilde bitmiştir." diye konuştu.
Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini, çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanların olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tarihte dinini, dilini, kültürünü ve değerlerini kaybedip de varlığını sürdürebilen hiçbir toplum yoktur. Bu misalleri, daha uzun uzadıya sürdürmek mümkündür. Önemli olan hayatta kendinize kimleri örnek alacağınızı iyi seçmenizdir." ifadelerini kullandı.
Hazreti Muhammed'in en büyük ve en mükemmel örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, ataların içinde de pek çok örnek ismin bulunduğunu da söyledi.
"Gençlik Kolları, örnek nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor"
Gençlerin de karakterleri, birikimleri ve başarılarıyla sonraki nesillere örnek olacaklarına işaret eden Erdoğan, "Gençlik Kolları teşkilatlarımızın her birinin diğer görevlerinin yanı sıra örnek nesillerin yetişmesine katkı sağlayan irfan yuvaları olduğuna inanıyorum." dedi.
Erdoğan, Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğüdü paylaştı:
"Allah'a şirk koşma, günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme, bağırarak konuşma. İlim meclislerine katıl, cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk, az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et, doğru arkadaşlar seç, tembel olma. Acele etme, şefkatli ve ikram sever ol. Başa gelene sabret."
Sabredenin zafere ulaşacağını söyleyen Erdoğan, "Hayatınızı bu ilkeler doğrultusunda biçimlendirdiğiniz sürece, hiçbir güç sizin hedeflerinize ulaşmanıza engel olamaz. Belki daha çok çalışmak, belki daha çok sabretmek, belki daha çok fedakarlık yapmak gerekir. Ama bu yoldan sapmadığınız sürece zafer muhakkaktır. Rabbimiz bize bu müjdeyi 'Gevşemeyin, hüzünlenmeyin, eğer gerçekten iman etmişseniz muhakkak üstün olan sizsiniz' emri ilahisiyle hitap ediyor." diye konuştu.
Erdoğan gençlere, "Şimdi sizinle 2053 Türkiyesi için ahitleşelim mi?" diye sordu. "Evet" karşılığını alan Erdoğan, "Kendimiz ve ülkemiz için büyük hayaller kuruyor muyuz? Bunun için kendimizi hayatın her alanında en iyi şekilde yetiştiriyor muyuz? Medeniyet değerlerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkıyor muyuz? Ailemize ve mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimize layık olmak için çalışıyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyor muyuz? 2053 vizyonumuzu hayata geçiriyor muyuz?" diye seslendi.
Gençlerden "evet" karşılığını alan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Maşallah. Sizler bu coşku ve heyecanla çalıştıkça Allah'ın izniyle Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına kimse mani olamaz. Bu duygularla Genel Merkez Gençlik Kolları 6. Olağan Büyük Kongremizde görev alacak kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta çarşamba günü 24 Mart'ta Genel Merkez 7. Olağan Büyük Kongremizi gerçekleştireceğiz. Partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroları böylece tamamen belirlemiş olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile Gençlik Kolları Başkan Adayı Eyyüp Kadir İnan tarafından tablo hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile iştirak ettiği kongreye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Efkan Ala, Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Mehmet Özhaseki, Leyla Şahin Usta, Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Mehmet Muş, Özlem Zengin, ve Bülent Turan da katıldı.