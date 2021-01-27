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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir!

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 14:28 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 16:34

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "Milletimizin canına kasteden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına mesela Diyarbakır'daki acılı annelere göstermiyorlar. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. Bu tablo CHP'nin siyasi tükenmişliğinin en bariz göstergesidir." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün şehir eşkıyalarını çukur eylemlerinde 'arkadaş'  diyerek aklama yarışına girenler, bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine  ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor." dedi. 
 
Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Erzincan ve Erzurum il kongrelerine canlı  bağlantıyla katıldı.
 
AK Parti olarak bugünlere aziz milletin duası yanında, ailesinden,  işinden, mesaisinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabalarıyla geldiklerini  dile getiren Erdoğan, 18 yıllık iktidarları döneminde medya kuruluşlarından terör  örgütlerine, vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere kadar farklı  odakların tehditlerine maruz kaldıklarını belirtti.
 
 
Tüm saldırılar karşısında "iman varsa, imkan da vardır" diyerek, her  türlü zorluğa, yokluğa, imkansızlığa rağmen yollarından geri dönmediklerini ifade  eden Erdoğan, "Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden imkanlarımızı  seferber ederek, insanlarımızı kökenine, meşrebine, mezhebine göre ayırmadan  herkesi kucaklamaya çalıştık." diye konuştu.
 
Erdoğan, 81 vilayetin hepsine, ilçelerinden en ücra köylerine kadar,  83 milyonun her birine mesajlarını ulaştırmaya gayret ettiklerini belirterek,  bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşe  düşürmek isteyenlere inat vatandaşların tamamını Türkiye ortak paydasında  buluşturan bir kadro olduklarını söyledi.
 
 
"İnanıyorsanız, üstünsünüz" ilahi müjdesini kendilerine rehber  edinerek gece-gündüz demeden çalıştıklarını, ter döktüklerini, mücadele  ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Milletimiz, AK Parti ile beraber ilk kez 24 saat  kapısını kendine açık tutan, derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan,  sıkıntılarına çözüm üreten, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören farklı bir  zihniyete kavuştu." şeklinde konuştu.
 
"Aynaya bakmak yerine başka yerlere baktılar"
İnsanların, belediyelerden iktidara kadar devletin her kademesinde,  her türlü meselesi ile ilgilenen dinamik, vizyoner, gayretli bir kadroyla  tanıştığını aktaran Erdoğan, millete tepeden bakan, milleti hor, hakir gören,  "gerici, yobaz, takunyalı" diyerek sürekli aşağılayan jakobenizmin yerini,  "insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket eden yepyeni bir tasavvura  bıraktığının altını çizdi.
 
 
Gece-gündüz demeden çalıştıklarını, milletin de destek verip, daha  kararlı bir şekilde AK Parti'ye sahip çıktığını belirten Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Biz, samimiyetle koşturdukça, Rabb'im de zorlukları aşmamızı  kolaylaştırdı. Yeri geldi sokaklarımızı karıştırmak isteyenlere meydan okuduk,  yeri geldi bölücü terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük, yeri geldi 15 Temmuz  gecesi darbecilerle göğüs göğüse mücadele ettik ama milletimizin emanetine el  uzatılmasına ve demokrasimize leke sürülmesine asla müsaade etmedik. Son 18 yılda  girdiğimiz 15 seçimin tamamından hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Mevlana  Hazretleri 'Eğer bir insanda ayıp görürsen, o ayıp sendedir. Halbuki sen onda  görürsün, alem ayna gibidir, kendi nakşını onda görürsün' diyor. AK Parti'nin bu  eşsiz başarısının sırrını öğrenmek istemeyenler aynaya bakıp kusuru kendilerinde  aramak yerine hep başka yerlere baktılar. Milleti anlamak, millete ulaşmak,  milletle gönül bağı kurmak yerine affedersiniz 'Stockholm Sendromu' diyerek  milleti aşağıladılar. Anadolu insanına 'makarnacı, kömürcü, mürteci, yobaz,  takunyalı, göbeğini kaşıyan adam' dediler. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir  mi olacak?' serzenişiyle içlerinde biriktirdikleri kini ortaya saçtılar. Bunlar  da işe yaramayınca her hafta CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi muhtarından  emeklisine, öğretmeninden askerine, müteahhidinden memuruna, toplumumuzun farklı  kesimlerini tehdit etmeye başladılar."
 
 
"Bunun adı siyasetsizliktir"
Hemen her gün bir CHP yöneticisi tarafından, ülkesi ve milleti için  ter dökenlerin, gerekirse vatanı için canını vermeyi göze alan kahramanların  'militan' yaftası vurularak hedef tahtasına konulduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle  konuştu:
"Bölücü terör örgütünün şehir eşkıyalarını çukur eylemlerinde  'arkadaş' diyerek aklama yarışına girenler, bugün devletin valisine, kaymakamına,  askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor. Milletimizin canına kasteden  PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına,  mesela Diyarbakır'da evlatlarını örgütten kurtarmak için nöbet tutan acılı  annelere göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam  olarak beşinci kol faaliyetidir. Türkiye'de muhalefetin böyle bir akıl  tutulmasına yakalanması, Türk demokrasisi adına gerçekten endişe vericidir. Bu iç  karartıcı tablo, mevcut CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin en bariz  göstergesidir. CHP Genel Başkanı, bu siyasi tükenmişlikle yüzleşmek varken, akla  hayale gelmedik iftiralarla AK Parti ve Cumhur İttifakı'na saldırmaktadır. Parti  teşkilatlarını sarmış taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını, nefret söylemini  körükleyerek milletin dikkatinden kaçırmaya çalışmaktadır. Bizzat eski  Cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün 'yalan ve iftira üretim merkezine'  dönüşmüş durumdadır. Üzüm üzüme baka baka kararır misali, bölücü örgütün  uzantıları ile kurduğu ittifaktan dolayı CHP, siyasi parti kimliğini giderek  kaybetmektedir. İnşallah 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin  de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır."
 
 
"Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız  yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarzı siyasetin, kuşatıcı,  kucaklayıcı, farklılıklara değil, ortak noktalara odaklanan bir siyaset tarzı  olduğuna dikkati çekerek, "Biz sadece kendi seçmenizin değil, milletimizin  tamamının emanetini taşıyan bir hareketiz. Biz dertliyiz, derdi olan, davası  olan, ilkeleri, prensipleri, Türkiye için hayalleri ve kederleri olan bir  partiyiz. Biz, önce millet, önce memleket diyen 'söz konusu vatansa gerisi  teferruattır' düsturuyla hareket eden bir kadroyuz. Her karışında bir yiğit yatan  bu ülkeyi, öyle kuru sözle değil imanla, aşkla, büyük bir tutkuyla seviyoruz.  Bizim Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yok." ifadelerini  kullandı.
 
İstiklal Marşı'nın "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda/ Şüheda  fışkıracak toprağı sıksan şüheda/Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda/ Etmesin  tek vatanımdan beni dünyada cüda" dizelerini anımsatan Erdoğan, "Yeter ki  ülkemizin ayağına taş değmesin, yeter ki aziz milletimiz dara düşmesin, sıkıntıya  girmesin, yeter ki ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin gerisi sadece lafı  güzaftır." dedi.
 
Erdoğan, siyasetin ancak millet ve millete hizmet için yapıldığında  anlamlı olduğuna işaret ederek, siyasetin hırs ve rant için değil, vatana ve  millete şükran borcunu ödemek için yapıldığında değerli olduğunu söyledi.
 
 
Türkiye için hayal kurmadıktan, milleti için dertlenmedikten sonra  siyasetin sadece  "angaryadan ibaret" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizim  rehberimiz yüzyıllardır bu kutlu davayı elden ele, nesilden nesile taşıyan ilim,  hikmet ve gönül erleridir. Bizim yolumuz şehitlerin, gazilerin, kalbi ülkesi ve  milleti için çarpanların yoludur. Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz, bizim işimizi  kolaylaştırmıyor, bilakis sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Biz, hiçbir zaman  muhalefete göre tavır alan, CHP'ye göre politika belirleyen, muhalefetin  kifayetsizliğinden medet uman bir parti olmadık. Kuruluşumuzdan itibaren, hep  kendimizle yarıştık, kendi projelerimizde yarıştık, başkasına değil, kendimize  baktık. Türk siyasetini esir alan vizyonsuzluğa rağmen her gün bu ülke için hayal  görmeye ve bu hayalleri gerçekleştirmeye gayret ettik." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Bunun için başkaları ne yaparsa yapsın, kendi işlerine, Türkiye için  ne yapabileceklerine bakacaklarına dikkati çeken Erdoğan, konuşmasına şöyle devam  etti:
"Milletimizin gönlündeki yerimizi nasıl güçlendiririz, ona bakacağız.  Ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh hale  nasıl getirebiliriz, ona bakacağız. Muhalefeti kendi bunalımlarıyla, kendi sığ  tartışmalarıyla, kendi Bizans oyunlarıyla baş başa bırakacak asıl gündemimize  odaklanacağız. Varsın onlar ahlaksız siyaset, bütün bunları yaparak oyalansınlar.  Biz, vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için  kullanacağız. Bizler, milletin kapısını seçimden seçime çalan, halini hatırını  seçimden seçime soran bir parti asla olmadık, olmayacağız."
 
 
Erdoğan, ilk günkü aşkla ve heyecanla  ülkeye hizmet etmeyi  sürdüreceklerinin altını çizerek, "Ulaşamadığımız ve gönlünü kazanmadığımız tek  bir vatandaşımız kalmayana dek bize durmak, dinlenmek, haramdır. Türkiye'nin 2023  hedeflerine ulaşması, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesi, AK Parti ve  Cumhur ittifakı olarak, bizlerin omuz omuza vereceği mücadelenin başarısına  bağlıdır. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabb'imden bu kadrolara büyük  ve güçlü Türkiye'yi inşa şerefini bahşetmesini niyaz ediyorum." ifadelerini  kullandı.
 
İl kongrelerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, göreve  gelecekleri tebrik etti.
 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  konuşmasının ardından Erzincan ve Erzurum kongrelerinin düzenlendiği salonlara  ayrı ayrı bağlandı.
 
Erdoğan, bu bağlantılardaki konuşmasında da ana kademe, kadın ve  gençlik kollarının ayağa kalkmasını isteyerek, katılımcıları ve salondakileri  selamladı.
 
Erzincan bağlantısında Erdoğan, "İnşallah, Erzincan'da kaybedilenleri  yeniden geri alacağız." ifadesini kullandı.
 
Erzurum bağlantısında ise Erdoğan, salondakilere, "Rabiamızı hiç  unutmayacağız, biliyorsunuz işaretimiz bu. Birilerini rahatsız ettikçe,  Rabiamızla beraber, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek,  yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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