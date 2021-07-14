Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Başlarına geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "CHP yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltiyor. Bunların gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Sadece hakikati göstererek sergilenen oyunu bozacağız.CHP'nin içinde saklanamaz hale gelen, taciz, tecavüz, istismar skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TSK'nın yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin 17 tezkere Meclisimizde görüşülerek kabul edilmiştir.

Meclisimiz 101 birleşimde 650 saati geçen bir çalışma gerçekleştirmiştir. Pek çok önemli düzenleme bu dönemde hayata geçirilmiştir. Meclisimiz dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir. Gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum.

Meclis çalışmalarının lokomotifini Cumhur İttifakı üstlenmektedir. Arkadaşlarımın oturumlara iştiraklarını bizzat takip ediyorum.

Salgın şartları nedeniyle kesintiye uğrayan 50-60 kişilik kahvaltılı toplantılarımızı milletvekillerimiz ile başlattık.

Ekimde Meclis açıldığında inşallah bu toplantıları yeniden başlatacağız. Salgın tehdidinin azalması ile geçtiğimiz normalleşme sürecine paralel olarak il ziyaretlerimizi de hızlandırdık.

İnşallah bu hafta sonu Erzurum 'da olacağız. Ağustos ayında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık olmayacağız.

Eski, yeni tüm arkadaşlarımız ile sahayı güçlü bir şekilde tutmak zorundayız. Boş bıraktığımız her alanı karşı tarafın yalan ile iftira ile doldurduğunu unutmamalıyız. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ki, bu yalan ve iftira dalgası bitsin.

CHP yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltiyor. Bunların gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Sadece hakikati göstererek sergilenen oyunu bozacağız.



CHP'nin içinde saklanamaz hale gelen, taciz, tecavüz, istismar skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz.

Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden bilimin ışığında yok ediyorsak, Türk siyasetini saran müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz.

Milletimiz karşılaştığı her meselenin hal konusunda bizim ne dediğimize bakıyor. Biz hiçbir meseleyi, hiçbir sıkıntıyı görmezden gelmedik, gelmiyoruz. Milletimiz ne diyorsa, ne istiyorsa onu hayata geçirmek için var gücümüzle çalıştık.