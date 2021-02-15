Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki! 'Bal gibi PKK'nın yanındasınız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetleri, donanımı ile Türk ordusunun önünde durabilecek ne terör örgütü ne de piyon güç vardır.

BU, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İLK KATLİAMI DA DEĞİL

Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözlerim terör örgütüne destek veren herkesin eline bulaşmıştır. Kendi ülkelerinde ellerinde çakı olan birini potansiyel terör örgütü üyesi olarak görenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Hepsi bu 13 masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Üstelik bu terör örgütünün ilk katliamı da değildir. 1984'ten bugüne 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Bunların içinde anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, kadından yaşlıya her kesimden insanımız vardır. Bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi diye tanı. 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk, parlamentodaki uzantıları var ya orada değişik açıklamalar yapıyorlar, Eruh 'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. Bunlar Trabzon 'da Eren Bülbül'ün, Diyarbakır 'da Yasin Börü'nün katilleridir. Diyarbakır Yenişehir'de dershaneye giden 6 evladımızın, birinin annesi de milletvekilimiz Oya Hanımdır. Batman 'da otomobille gezen 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. Bunlar şantiye basıp işçi öldüren alçaklardır. Sivil katliamlarını kitaplaştıracak olsak Batılıların anlı şanlı ansiklopedilerini geride bırakır. Her fırsatta terör gerçeğini anlatmayı ve herkese izana davet etmeyi sürdüreceğiz. Şehitlerimiz bizim geleceğimizi aydınlatan kılavuzlarımızdır, onlar bizim şerefimiz.

BİR MÜJDE DAHA VERELİM

Geçtiğimiz 18 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde en batıda hangi imkanlar varsa en doğuda da o imkanlar vardır. İstanbul 'da ne varsa Van 'da da onu görürsünüz. Vatan topraklarında ayrım yok. 18 yıl önce nasıl bir Rize vardı, bugün nasıl bir Rize var soruyorum size. 2023'te inşallah Rize'nin yerel mimarisiyle şöyle tüm konutlarımızı yenilesek ne güzel olur dimi? Buradan bir müjde daha verelim. Rize - Artvin Havalimanı Aralık 2021'de Ulaştırma Bakanım diyor ki bitiriyoruz. Havalimanı bitince buradan havalimanı 15-20 dakika... Artvin'de gözetleme kulesi çay bardağı şeklinde olacak. Terminal binası da gerçekten muhteşem..

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞINI TAMAMEN EZMEK BOYNUMUZUN BORCU

Darbelerin, vesayetin Türkiye'sinden yeni sivil anayasasını konuşup tartışabilen bir Türkiye'ye geldik. Bir tarafta SİHA, öbür tarafta İHA, öbür tarafta Ayasofya ... Gençliğimizin rüyasıydı bunlar. Şimdi gerçekleşti. Denenmesi gereken bir yol olarak gördüğümüz için terör meselesini suhuletle sona erdirecek adımları atık. Samimiyetle uzattığımız el terör örgütleri tarafından hunharca ısırıldı. Milletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. Bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır. Irak sınırı boyunca teröristleri kıskaca alıyoruz. Suriye sınırı boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça ettik. Sincar, Suriye ve Kandil 'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir. O dağlara kar yağdı kar. Mehmetimiz elbisesi, silahıyla ve kadınıyla erkeğiyle tamamen o kar kıyafetiyle o dağlarda, hesap soruyor. Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Teröristler güvendikleri dağlara kar yağdığını bilmelidir. Yakında terör örgütünün tutunacak dalı kalmayacak. Suriye'deki Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz.

GELİN BU KİRALIK KATİLLER ORDUSUNDAN BİR AN ÖNCE KURTULUN

Terör örgütü PKK'nın içindeki kandırılmış tüm gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan bir önce kurtulun. Annelerimiz, babalarınız, kardeşlerimiz sizleri Diyarbakır'daki o çadırda bekliyor. Vakit daralıyor, geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, samimi pişmanlık göstererek kendisine gelen her vatandaşına şefkatle muamele etmektedir.

Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz, eleştiremez, karşı duruş sergileyemez. Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Ya Türkiye ile hareket edip teröre karşı 'ama'sız, 'lakin'siz tavır alacaklar ya da eli kanlı örgütün her cinayetinin ortağı olarak önce vicdanlarda, sonra da uluslararası platformlarda hesap verecekler.

2023 SEÇİMLERİ TARİHİ ÖNEME SAHİP

Pek çok kritik hususta 2023'ü bir milat haline getirmiş durumdayız. Amacımız ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. 2023 seçimleri tarihi bir öneme sahip.