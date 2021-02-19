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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Artık mızrak çuvala sığmıyor bu rezilliklerin üstü de örtülemiyor

AA |  19 Şubat 2021 Cuma - 14:53 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6.Olağan Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan, "Kendi partilerindeki, çevrelerindeki, belediyelerindeki kadınlara yönelik taciz, şiddet, tecavüz olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin üstü de örtülemiyor." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, "Kendi partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara  yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin  istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu  rezilliklerin de üstü örtülemiyor." dedi. 
 
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan  Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
 
Konuşmasına kongrelerin yapıldığı şehirlerdeki vatandaşları  selamlayarak başlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev  üstlenenlere şükranlarını sundu, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.
 
Kongrelerin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Bu  kongrelerimizle artık il kadın kolları kongrelerimizi sona erdiriyoruz. Kadın  Kolları 6. Olağan Kongremizi ise inşallah 8 Mart'ta gerçekleştireceğiz." diye  konuştu.
 
 
Kongrelerde görev alacak başkanları ve yönetimlerini tebrik eden  Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Siyasi hayatımızın başladığı günden bugüne kadar yürüttüğümüz  mücadelede kadınlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Toplumun yarısını  oluşturan kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansı olmadığına  inandığımız için hep kadınlarımızla birlikte yol yürüdük, her mücadeleye birlikte  girdik, her saldırının üstesinden birlikte geldik, her zaferi birlikte kazandık,  her eseri birlikte inşa ettik. Türkiye'nin tüm kazanımlarında sizlerin de emeği,  katkısı, alın teri, imzası vardır. Ülkemizde kadınların siyasette gerçek anlamda  ve yaygın şekilde söz sahibi olmaları, etkinlik kazanmaları, her kademede görev  üstlenebilmeleri bu mücadele sürecinde gerçekleşmiştir."
 
"Kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde  olduk"
AK Parti Kadın Kolları'nın 5 milyon 300 bini aşan üye sayısıyla  Türkiye'deki diğer tüm siyasi partilerin üye sayılarının toplamına yakın bir güce  sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Birileri sadece kadının adını kullanır,  bedenini istismar eder, ruhunu yaralarken biz her alanda kadınlarımızı hak  ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Hatırlayınız; ülkemizde  yıllarca köhne bir zihniyet çağdaşlık kisvesi adı altında başörtülü diye  kızlarımızı okula sokmadı, kamuda istihdam edilmelerini engelledi, özel sektörde  horladı, hatta sokakta küçümsedi." dedi.
 
 
Erdoğan, bu zihniyeti yıkarak kadınların hayatında yepyeni bir dönemin  başlamasını sağladıklarını belirterek, "Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine  hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu. Kadınlarımız Mecliste en yüksek temsil  oranına yine bu dönemde erişti. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki AK  Parti Grubu'nda 54 kadın milletvekilimiz yer alıyor. Kabinede 2 kadın bakanımız  görev yapıyor. Kadınlarımız bürokraside yönetici pozisyonları da dahil olmak  üzere en yüksek istihdam oranına yine bizim dönemimizde ulaştı. Öğretmenlerin  yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadrolarının ve yargı mensuplarının yarıya  yakını, kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan teşekkül ediyor.  Kadınlarımız iş hayatında girişimcilikten sanayiciliğe, hizmet sektöründen  ihracatçılığa kadar her alanda bu dönemde etkinlik kazandı." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 31'in üzerine çıktığını  dile getiren Erdoğan, kayıt dışı çalışan kadınların sayısının yarı yarıya  azalmasını temin ederek hak kayıplarını önlediklerini bildirdi.
 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip partisi olarak  kadınlarımızın nerede, nasıl bir sıkıntısı veya talebi varsa hepsine de kulak  verdik çözümü için çalıştık. Anne olarak başımızın tacı, kardeş olarak canımızdan  bir parça, eş olarak hayat arkadaşımız, evlat olarak gözümüzün nuru gördüğümüz  kadınlarımız için çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Kendi partilerindeki,  belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı,  tehdit, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu  gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor."
 
Bu durumun sorumluluklarını daha da artırdığına işaret eden Erdoğan,  "Ülkemizde ulaşmadık tek bir hanım kardeşimizi bırakmayacağız. Bununla kalmayacak  gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir hanım kardeşimizi de  bırakmayacağız. Hep söylediğim gibi kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza  kendimizi en doğru şekilde anlatır, onların gönlünü kazanırsak diğer aile  fertlerini zaten kendiliğinden saflarımıza çekmiş oluruz." diye konuştu.
 
 
"2023'te çok daha büyük bir zafere yine beraberce imza atacağız"
Erdoğan, önlerinde 2023 seçimleri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye için  hayati öneme sahip bir dönüm noktası olan 2023'ü sadece biz değil,  karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz 18 yılda demokrasiden  ekonomiye her alanda ülkemizin elde ettiği kazanımları koruyabilmemizin yolu  2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alabilmekten geçiyor. Aynı şekilde  büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayarak, evlatlarımıza 2053 vizyonlarını  gerçekleştirebilecekleri bir ülke bırakmanın yolu da buradan geçiyor. AK Parti'yi  bugüne kadar girdiği 15 genel seçimde, mahalli seçimde, halk oylamasında,  cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl hep birlikte birinci parti yapıp iktidara  taşıdıysak inşallah 2023'te çok daha büyük bir zafere yine beraberce imza  atacağız." dedi.
 
"İnşallah önümüzdeki seçimlerde sandıkları evvela sizlere emanet  edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kadın Kollarımız seçimlerde kurulacak 271 bine yakın sandık için 813  bine yakın kadın sandık kurulu üyesi görevlendirme sözü verdi. Sandıklara  kadınlarımız sahip çıktığında orada hiçbir eksiklik ve yanlışlık olmayacağına  inanıyorum. Sandık kurulunda vazife üstlenecek hanım kardeşlerimizi de şimdiden  belirlemeliyiz. Bu arkadaşlarımız seçim gününe kadar sorumluluk bölgelerindeki  tüm hanımları tek tek ziyaret ederek işi bitirmelidir. Bu vesileyle salgın  dönemindeki faaliyetlerinizle, kongre sürecindeki gayretlerinizle AK Parti Kadın  Kolları'nın aynı zamanda bir hayat okulu olduğunu gösterdiğiniz için sizlere  teşekkür ediyorum."
 
 
Hükümetleri döneminde kadınlara yönelik hizmetlerin odağında hep  ailenin yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Erkek ailenin direğiyse kadın da  temelidir." ifadesini kullandı.
 
Kadının sarıp sarmaladığı, şefkati ve dirayetiyle kucaklamadığı bir  ailenin dağılıp gitmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam  etti:
"Batı'da ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden  uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya  çalışıyorlar. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, müziğiyle, internetiyle ve  daha nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz,  kadınlarımızı siyasetle ve sivil toplum faaliyetleriyle meşgul olurken aile  içindeki görevlerini yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. Ama bazıları sanki  bunların birbirinin alternatifi gibi, biri olduğunda diğeri ortadan kalkacakmış  gibi göstermenin gayreti içindedir. Bunlar Türk kadınını tanımıyor, bunlar  ülkemizdeki hanımların irfanını, kabiliyetini, azmini, gücünü bilmiyor. İnşallah  önümüzdeki dönemde eğitim ve kültürle birlikte aileyi de önceliklerimizin en  başına yerleştirerek bu hakikatleri cümle aleme göstereceğiz."
 
"Aileye sahip çıkmaktan geçiyor"
Şahitliğini yaptıkları her nikahta gençlere en az 3 çocuk, mümkünse  daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunduklarını anımsatan Erdoğan, bazılarının bunu  cehaletlerinden kaynaklanan bir istihzayla karşılarken bazılarının da bilinçli  bir şekilde mesajın içini boşaltmaya çalıştığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin  2020 nüfus istatistiklerinin yayımlandığını belirterek şu değerlendirmeyi  yaptı:
"Ülkemizin nüfusu 84 milyona dayanmakla birlikte nüfus artış hızımızın  neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok da uzak olmayan bir  dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca  bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin  vermeyeceğiz. Bu iş öyle teşvikle, parayla pulla falan da olmaz. Nüfus  avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor."
 
Konuşmasında, şair Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı"nın "Bilmem, neden  gündelik işlerle telaştasın/Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın/Delikanlım,  işaret aldığın gün atandan/Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan."  mısralarını okuyan Erdoğan, "Evet Fatihler doğuracak, Fatihler yetiştirecek,  Fatihlere istikamet gösterecek kızlarımızla, kadınlarımızla, annelerimizle  birlikte aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz." dedi.
 
Eskilerin, "Yitik kaybedildiği yerde aranır." dediğini belirten  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biz de milli ve manevi hasletlerimize yönelik saldırıları ilk  başladığı yerde yani ailede boşa çıkartarak, binlerce yıldır bizi ayakta tutan  değerlerimize yeniden sıkı sıkıya sarılacağız. Kadın kollarımızın özellikle  kongrelerimizin, parti çalışmaları yanında işte bu büyük davamız için de yeni bir  dönüm noktası olarak görüyorum. Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı,  kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur. Ben  sizlere güveniyorum."
 
Erdoğan, kongrelerin hayırlara vesile olmasını dileyerek görev  üstleneceklere başarı diledi. Daha sonra 7 ildeki Kadın Kolları Kongrelerine  canlı bağlanan Erdoğan, partisinin il yöneticileriyle selamlaştı.

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