Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Selçuk Özdağ’a telefon! 'Neler oluyor'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini olayın yaşandığı akşam tedavi gördüğü hastaneden telefonla aradığını belirtti.

Özdağ konuyla ilgili, “‘Neler oluyor, ne yapıyorsunuz Selçuk Bey’ dedi. Ben de olayı kendisine anlattım. Devlet Bahçeli bir şeyler söylemişti, ben de ‘üslubu dairesinde cevaplar verdim’ dedim. Sonra evimin önünde ikisi silahlı, ikisi sopalı dört kişinin saldırısına uğradığımı anlattım. Birinin şoförüme silah çektiğini, bir diğerinin elindeki sopayla arkamdan ayaklarıma vurup beni düşürmeye çalıştığını, sonra uzun süre dövüştüğümüzü, şoförüm silah çekince de kaçtıklarını söyledim. Bana, silahı kimin kullandığını sordu, ben de şoförümün arabamdaki ruhsatlı silahımı kullandığını anlattım. Geçmiş olsun dediler. Ben de duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ettim.” ifadelerini kullandı.

‘MHP’DEN ARANMADIM’

“Olaydan sonra bütün partilerden hem ziyaretçilerim oldu, hem de geçmiş olsun telefonları aldım. MHP’den ise aranmadığım gibi olaya ilişkin bir açıklama da duymadım. Ben Sayın Bahçeli’yi hoşgörülü bilirdim. Geçmişten de hukukumuz var. İnsan bir aramaz mı? En azından, kendileriyle bir alakası yoksa ‘Bunun bizimle bir alakası yok’ ya da ‘Bizden yapılmışsa gerekeni yapacağız’ denmesi gerekmez mi? Bu olay demokrasiye, milli iradeye, siyaset kurumuna yapılan bir saldırıdır. Bunu herkesin kınaması gerekmez mi? Kaldı ki ben kendisine hakaret etmedim. Eleştiri bile değildi, sadece bir soru sordum. Ben geçmişte yıllarca ülkü ocaklarında görev yaptım, 7 yıl cezaevinde yattım, karşılığı bu mu olmalıydı?”

İKİSİ YAKALANDI

Selçuk Özdağ’a saldıranlardan iki kişi dün öğleden sonra gözaltına alındı. Ankara Emniyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, “Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15 Ocak 2021 günü ikametinin önünde uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

SİLAHIM ÇALINDI YENİ RUHSAT ALAMADIM