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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 18:20 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 18:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.


Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı ile Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri başsağlığı mesajı
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