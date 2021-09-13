Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı ile Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
AA | 13 Eylül 2021 Pazartesi - 18:20 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 18:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
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