Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
11 Eylül 2021 Cumartesi - 22:43 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 22:43