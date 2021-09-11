11 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.439 -0.96 EURO 10,0250 0.32
USD 8,4620 0.29 ALTIN 487,040 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

11 Eylül 2021 Cumartesi - 22:43 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 22:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıcı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.


Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde  arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman  Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailelerine birer mesaj göndererek  başsağlığı dileğinde bulundu.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.