Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit annesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Aynur Çelik'e oğlu Mehmet Çelik'in şehadeti dolayısıyla taziyelerini iletti.

Şehit Mehmet Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyen Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.