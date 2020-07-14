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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

14 Temmuz 2020 Salı - 10:56 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 10:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de görevi başındayken meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit başsağlığı mesajı
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