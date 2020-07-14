Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de görevi başındayken meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
14 Temmuz 2020 Salı - 10:56 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 10:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi
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